Calciomercato Roma, richiesta eccessiva | Pista congelata

Calciomercato Roma, arrivano importanti aggiornamenti relativi alle future mosse di Pinto in entrata.

Il gm giallorosso, come ormai noto, sarà chiamato nelle prossime settimane ad apportare modifiche allo scacchiere del connazionale José, così da accontentare almeno una parte degli insoddisfatti aneliti della scorsa estate.

Quest’ultima, come ricorderete, è stata caratterizzata da plurimi imprevisti che hanno impedito alla società di accontentare quella che, sin dal giorno della sua firma, era stata la richiesta principale del mister portoghese. Attirato dal progetto dei Friedkin, lo Special One ha sin dal primo momento visto nella rosa buoni margini di crescita e un’ossatura altrettanto importante.

Al contempo, ha però denunciato non solo la presenza di plurimi esuberi, chiedendo alla società di attuare un piano epurativo, ad oggi, quasi ultimato, ma anche rinforzi in determinati reparti. La priorità è sempre stata in mediana, non vantando questa regione un profilo che abbia quelle caratteristiche ricercate dall’ex Tottenham e individuate, in una prima fase, in Granit Xhaka.

La trattativa per arrivare allo svizzero è, dopo quasi due mesi, sfumata a causa del non colmabile gap nato sull’asse Roma-Londra. Proprio su questo fronte e, in particolar modo, relativamente ad uno dei giocatori maggiormente seguiti nei recenti mesi dopo il numero 34 dell‘Arsenal, sono giunte novità non trascurabili.

Calciomercato Roma, gli ultimi aggiornamenti su Denis Zakaria

Ci riferiamo alla situazione del suo connazionale, Denis Zakaria. Il centrocampista del Borussia Monchengladbach ha, per età e caratteristiche, catalizzato l’attenzione di plurimi club europei, Roma inclusa. Ad agosto, sembrava poter arrivare al termine di un’operazione lampo poi non realizzatasi e, ad oggi, un suo approdo nella Capitale non risulta semplicissimo.

Questo non solo per la su citata e spietata concorrenza. C’è infatti da riportare il recente aggiornamento di John Solano, di RomaPress. Quest’ultimo ha infatti evidenziato come la pista per il centrocampista elvetico si sia attualmente raffreddata. Il motivo è da individuarsi nelle eccessive richieste del padre che ha richiesto una maxi-commissione. Uno scenario che ricorda quello vissuto dalla Juventus con Rabiot ma che i giallorossi, almeno per ora, no n sembrano intenzionati a emulare. Seguiranno aggiornamenti.