Calciomercato Roma, insidia Juventus | Rivoluzione e rischio scippo

Le ultime voci di calciomercato raccontano di un nuovo tentativo della Juventus di insidiare la Roma: grandi novità in vista.

Ancora una volta, le strade della Roma e della Juventus sembrano destinate a incrociarsi. Dopo le polemiche che, ormai tradizionalmente, accompagnano le sfide sul campo tra le due squadre, il nuovo terreno di scontro è quello del calciomercato. E se l’ultima sfida in Serie A aveva fatto infuriare i tifosi giallorossi per gli errori commessi dal direttore di gara, ora i bianconeri provano a rilanciare in sede di mercato.

La Roma ha cominciato la scorsa estate un percorso che, su indicazione della proprietà di Dan e Ryan Friedkin, deve portare il club a crescere gradualmente ma costantemente nei prossimi tre anni. A guidare il progetto, uno dei migliori allenatori del mondo. José Mourinho ha accettato la sfida con entusiasmo, sapendo di poter contare su una società solida.

Calciomercato Roma, la Juve insidia Pinto | Il piano per l’estate

La convinzione comune di allenatore, società e proprietà è che l’attuale rosa debba essere migliorata. Per questo il General Manager Tiago Pinto lavora incessantemente con l’obiettivo di sfruttare nel migliore dei modi le sessioni di calciomercato che verranno, a partire da quella di gennaio. E se per i prossimi mesi le priorità riguardano difesa e centrocampo, il dirigente portoghese non perde di vista altre possibili occasioni.

Tra queste potrebbe figurare Memphis Depay, che secondo El Nacional sarebbe destinato a lasciare presto il Barcellona. I blaugrana hanno piani diversi per il loro attacco e l’olandese sarebbe uno dei calciatori vicini all’addio. La Roma lo sa e lo segue con attenzione, ritenendolo il profilo ideale per migliorare il reparto con qualità ed esperienza. Su Depay, però, si registra anche l’interesse del PSG, che potrebbe dover sostituire Mbappé la prossima estate, e soprattutto della Juventus. L’annata bianconera sembra essere deludente e a Torino stanno già ragionando su una vera e propria rivoluzione per rilanciare la squadra la prossima stagione: Depay sarebbe uno degli obiettivi più caldi dei bianconeri.