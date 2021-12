Roma, Totti non ha dubbi | Mourinho è quello che serviva

L’ex Capitano della Roma Francesco Totti è tornato a parlare della stagione giallorossa e del ruolo fondamentale di José Mourinho.

Dopo aver attraversato un momento complicato, con risultati che non arrivavano e critiche, come sempre, in agguato, la Roma ha ripreso il proprio cammino. Dopo la sosta per le Nazionali, la squadra di José Mourinho ha conquistato tre importanti vittorie che confermano la grande unità d’intenti che regna nello spogliatoio giallorosso. Oggi, un altro appuntamento importante.

La Roma sarà infatti impegnata sul campo del Bologna, per la quindicesima giornata di Serie A. Ma in attesa che dal calciomercato possano arrivare novità tanto attese, Mourinho sembrerebbe aver trovato la dimensione giusta per far rendere al meglio i calciatori a sua disposizione. L’ambiente è compatto, dalla proprietà, alla dirigenza, passando per squadra, allenatore e tifosi, tutti remano nella stessa direzione.

Roma, Totti esalta Mourinho | E’ quello che serviva

E’ questa una delle più grandi caratteristiche di José Mourinho: la capacità di cementare l’ambiente, di rendere la squadra un unico corpo pronto a sfidare qualsiasi avversario. E’ anche per questo che l’allenatore portoghese è stato chiamato, nel maggio scorso, sulla panchina della Roma. Il nome di Mou porta con sé ambizione e voglia di vincere: un messaggio accolto con entusiasmo dall’ambiente. Lo conferma anche qualcuno che l’ambiente giallorosso lo conosce come le sue tasche: Francesco Totti.

Il Capitano, ha concesso una lunga intervista al quotidiano spagnolo Sport. Nel corso della chiacchierata, il numero 10 ha detto la sua anche sulla Roma di Mourinho, confermando le buone impressioni avute nelle scorse settimane: “Spero che la Roma quest’anno arrivi tra le prime quattro per partecipare alla prossima Champions League“, ha detto Totti. “Credo che Mourinho sia un grandissimo allenatore e che possa portare la squadra ai più alti livelli in Italia“. Poi, una battuta sul tifo giallorosso: “Il pubblico della Roma non ha molta pazienza, perché è da tanto tempo che non si vince nulla. Credo però che con l’arrivo di Mourinho si sia creata l’aspettativa per tornare presto a vincere qualcosa. E questo è ciò di cui il tifo ha bisogno“.