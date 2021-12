Calciomercato, l’ex pesca dalla Roma | Giallorossi favorevoli alla cessione

La prima squadra della Roma sta vivendo un momento di alti e bassi, mentre c’è chi sta avendo un’ottima stagione.

I giallorossi di José Mourinho dopo la sconfitta di ieri del Dall’Ara contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic distano adesso ben 6 lunghezze dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la quale ad oggi occupa il quarto porto, l’ultimo della zona Champions League.

Una formazione totalmente da reinventare, come detto dallo Special One nel post gara di ieri, contro una delle squadre più in forma del momento, nonché l’attuale campione d’Italia in carica. I capitolini sabato sera davanti al tutto esaurito dello Stadio Olimpico troverano l’Inter di Simone Inzaghi alle ore 18, ma l’allenatore portoghese non avrà a disposizione i due squalificiati Tammy Abraham e Rick Karsdorp, oltre ai due infortunati Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy. Probabilmente si tornerà alla difesa a quattro, con Ibanez largo a destra, Mancini e Smalling al centro, e Matias Vina a sinistra.

Calciomercato Roma, Feratovic nel mirino di Balzaretti

Di momenti positivi, però, la società giallorossa li sta vivendo con un’ottima annata fin qui del settore giovanile e delle varie Under. Il Campionato Primavera 1, infatti, vede la Roma di Alberto De Rossi come capolista. Sette vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta per il primato. La qualità della rosa viene vista anche da José Mourinho che non disdegna ogni tanto di qualche convocazione per i baby giallorossi.

C’è n’è uno però che viene poco utilizzato, praticamente quasi mai. Si tratta del difensore classe 2002 Amir Feratovic, utilizzato solamente nelle prime quattro partite di stagione del Campionato Primavera 1 contro Torino, Sassuolo, Milan e Verona. Secondo quanto riportato da ‘biancorossi.net’, il neo direttore sportivo Federico Balzaretti, ex dirigente della Roma, starebbe pensando di prendere il prestito lo sloveno, con l’assoluto consenso da parte di Tiago Pinto, che lo lascerebbe andare per fargli trovare più spazio. Nelle scorse ore il ds del Vicenza ha provato anche un altro colpo dalla Roma, ricevendo un secco no.