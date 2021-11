Calciomercato Roma, lo vuole il grande ex | Pinto ha deciso

Calciomercato Roma, lo vuole il grande ex. Ma Tiago Pinto avrebbe già preso una decisione. Non dovrebbero esserci dei cambi di programma

Lo vorrebbe il grande ex, che si è messo a lavorare in Serie B, e che punta alla Roma per rafforzare la propria squadra. Sì, perché secondo quanto scrive TrivenetoGoal.it, Federico Balzaretti, attuale direttore sportivo del Vicenza, ha messo nel mirino uno dei giovani che la Roma ha nella propria rosa.

L’obiettivo infatti per il mercato di gennaio sarebbe Nicola Zalewski, trequartista classe 2002 fatto esordire da José Mourinho in prima squadra. Sono tre le presenze in questa stagione infatti per il fantasista, che spera ovviamente da qui alla fine della stagione di avere più spazio. Ed è anche per questo motivo che Pinto non sembra intenzionato a cederlo.

Calciomercato Roma, Pinto fa muro

Sull’italo-polacco non c’è solamente il Vicenza: anche altre formazioni di Serie B avrebbero iniziato a chiedere delle informazioni. Ma Tiago Pinto, anche per via delle poche alternative che lo Special One ha lì davanti, sembrerebbe abbia alzato un muro sulla cessione del 19enne, che già l’anno scorso, con Fonseca, era entrato nei radar della prima squadra.

Un anno fa, inoltre, Zalewski ha anche firmato un rinnovo di contratto. Un ulteriore attestato di stima da parte della Roma nei suoi confronti, messo in evidenza anche dal fatto che ormai è stabilmente nel gruppo di Mourinho. Insomma, nonostante il pressing sulle prestazioni del giocatore, lo stesso dovrebbe finire la stagione con la maglia giallorossa addosso. Altre possibilità, all’orizzonte, adesso non se ne vedono proprio.