Roma-Inter, niente conferenza per Mourinho | Ecco perché

Sabato pomeriggio si gioca Roma-Inter. Partita fondamentale per i giallorossi, reduci da una nuova sconfitta. Mourinho non parlerà in vista del big match.

La Roma è uscita con le ossa rotte dalla trasferta del Dall’Ara. Ennesima sconfitta in campionato e cattive notizie in vista del prossimo big match. Sabato allo stadio Olimpico arriverà l’Inter, partita speciale per il tecnico giallorosso. A due giorni dalla gara Mourinho spiazza tutti, ecco la decisione a sorpresa del portoghese.

Una gara dalle mille emozioni per Josè Mourinho, questo sabato allo stadio Olimpico arriva l’Inter. I giallorossi sono reduci dalla sfortunata trasferta di Bologna, non solo nel risultato. Zero punti ed una grave emergenza in vista del big match, il tecnico continua a perdere i pezzi in queste ore. Problema infortuni condiviso anche in casa nerazzura, ma l’umore della squadra di Simone Inzaghi è decisamente più alto. L’Inter occupa la terza posizione in campionato con 35 punti, tallonando Milan e Napoli. Nove i punti in meno per i giallorossi, che al momento occupano il quinto posto in classifica. All’antivigilia della sfida arriva un annuncio che in pochi si sarebbero aspettati, il tecnico portoghese non interverrà in conferenza stampa.

Roma-Inter, Mourinho non parlerà in conferenza

Non si terrà alcuna conferenza stampa pre-Inter, così fanno sapere dalla società giallorossa. Il tecnico non interverrà ai micorfoni, nel consueto appuntamento della vigilia. Mentre Simone Inzaghi parlerà domani alle ore 12:45, il portoghese manda un segnale decisamente forte a tutto l’ambiente.

Il tecnico non parlerà per concentrarsi il più possibile in vista del big match, ma non solo. La decisione primaria è quella di voler evitare dichiarazioni e commenti inerenti campo ed arbitraggi. Temi sul quale Mou si è ampiamente soffermato nel post-gara di Bologna, come documentato sul profilo Twitter ufficiale della Roma. Dunque il tecnico sceglie la via del silenzio stampa, nessuna conferenza prima del big match di sabato.