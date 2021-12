Calciomercato Roma, stavolta si chiude sul serio | C’è l’incontro

Calciomercato Roma, stavolta si chiude sul serio. La settimana prossima è previsto un incontro tra i club. Si è alla fase finale della trattativa

Stavolta si chiude sul serio. Senza pochi dubbi. Si è praticamente alla fase finale di una trattativa nata già in estate e poi non andata in porto. Ma a gennaio si metterà la parola fine alla telenovela. Anche perché, in questi mesi, praticamente non è cambiato nulla. Mourinho non ha cambiato idea sul calciatore, preferendogli addirittura uno arrivato dalla Primavera e fatto debuttare in Serie A dallo stesso Special One.

Bene, insomma: la Fiorentina è pronta a chiudere per Borja Mayoral. L’attaccante giallorosso, ieri nemmeno in panchina per un problemino muscolare, è da tempo nel mirino della dirigenza viola che, secondo Radio Bruno, nella prossima settimana, dovrebbe avere un colloquio con il Real Madrid, che ne detiene il cartellino.

Calciomercato Roma, I Blancos aprono al prestito

E la società del presidente Florentino Perez avrebbe anche aperto al prestito. Che era quello che, fondamentalmente, voleva il club viola per prendere il calciatore che, nella mente di Commisso, dovrebbe andare a sostituire Vlahovic in partenza. Ma anche se il serbo dovesse rimanere in Toscana fino alla fine della stagione, a Italiano serve comunque un altro centravanti che, si può tranquillamente affermare, sarà quello della Roma. Quest’anno Mayoral non ha praticamente mai trovato spazio con Mou: a differenza della passata stagione quando, soprattutto in Europa League. giocava (e segnava, anche) con regolarità. Ma in pochi mesi tutto è cambiato. Con Mou che lo ha messo alla porta.

Le valigie dello spagnolo sono chiuse da tempo. Non verranno riaperte. Non ci sono margini di un possibile ripensamento da parte dello staff tecnico e men che meno dell’attaccante. Ci si saluterà senza troppi rimpianti. E la Roma, con Felix ormai in rampa di lancio, non interverrà nemmeno sul mercato.