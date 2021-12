Calciomercato Roma, la richiesta di Conte inguaia Pinto

Calciomercato Roma, la concorrenza diviene sempre più agguerrita. Questi gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Stiamo per entrare nel vivo della stagione e, soprattutto, della campagna acquisti. Da quest’ultima potrebbe dipendere il futuro di una squadra che, dopo Bologna, ha dimostrato di non essere guarita definitivamente e di mancare ancora di diversi aspetti per inanellare un percorso caratterizzato da maggiore continuità.

La squadra ha appena iniziato un percorso, sotto una nuova gestione tecnica e all’anno zero di una proprietà che, per la prima volta dal suo arrivo, ha catalizzato un progetto di proprio stampo, dopo aver ereditato nella passata stagione quello della scorsa gestione societaria. Fare confronti con gli altri club sarebbe, quindi, ingiusto e ci indurrebbe a peccare di miopia.

La “nuova” Roma, quella “non solo di Mourinho, di Pinto e dei Friedkin ma soprattutto dei suoi tifosi” è neonata e ha bisogno di tempo e di intelligenza per essere costruita, nel pieno rispetto di sostenibilità e diacronia. Per tale motivo, la stessa piazza sa bene di non potersi attendere, soprattutto dopo Natale, colpi altisonanti. Si opererà, invece, cercando di intervenire laddove necessario e in modo equilibrato.

Proprio da questo punto di vista, sono da riportare degli aggiornamenti di non trascurabile importanza.

Calciomercato Roma, gli ultimi aggiornamenti su Denis Zakaria

Per quanto suddetto, l’eventuale approdo di Zakaria rappresenterebbe una grande operazione da parte del club. Il mediano svizzero, in scadenza contrattuale il prossimo giugno, apporterebbe le qualità ricercate da Mourinho e potrebbe arrivare a condizioni economiche pressoché vantaggiose. Questo almeno da un punto di vista teorico dato che, come raccontatovi, l’elvetico sta cercando di monetizzare il più possibile con quella che si appresta ad essere una delle firme e dei trasferimenti più importanti della sua carriera.

Se a ciò si aggiunge la non esile ingerenza di plurimi club europei, si comprende come il centrocampista del Borussia Monchengladbach rappresenti un profilo tutt’altro che abbordabile. A complicare la situazione è, come riferito in queste ore da Team Talk, l’ingerenza di Antonio Conte. L’ex Inter ha bisogno di un mediano che, all’occorrenza, possa, un po’ come fatto da Cristante in passato, giocare anche da centrale in una difesa a tre.

Tra i vari, avrebbe indicato anche il nome di Denis alla dirigenza del Tottenham. Trattativa, quindi, sempre più complicata per Pinto.