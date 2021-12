Calciomercato Roma, doppio regalo per Mou | Ribaltone improvviso

Calciomercato Roma, Pinto ha deciso il doppio colpo per gennaio: tuttavia, le carte in tavola sono state sbaragliate. I clamorosi dettagli.

La sfida contro il Bologna rappresentava un turning point importantissimo per la Roma, che non è riuscita a trovare il guizzo vincente per scardinare il muro eretto dagli uomini di Mihajlović, finendo con il gettare alle ortiche la possibilità di tenere il passo delle capoliste.

José Mourinho ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti nel post partita, per non essere costretto a commentare alcune decisioni dell’arbitro Pairetto assolutamente discutibili. Tuttavia, al netto di qualche decisione del direttore di gara al limite, e dello stato emergenziale che vive la compagine giallorossa in questo periodo, con i numeri infortuni a cui deve far fronte, contro Svanberg e compagni si sono palesati nuovamente quei limiti strutturali che hanno frenato il percorso di crescita della squadra. Pinto lo sa, ed è pronto a intervenire sul mercato di gennaio, per regalare al proprio allenatore almeno due innesti importanti, in grado di innalzare l’asticella sia sul piano qualitativo, che su quello quantitativo.

Calciomercato Roma, doppio colpo per gennaio: l’annuncio in diretta

A parlare di quello che potrebbe essere il mercato della Roma a gennaio, ci ha pensato Gianluca Di Marzio, che ha preso la parola nel corso della diretta su Twitch di CMIT TV. Ecco le parole del giornalista: “Secondo me, i giallorossi saranno grandi protagonisti a gennaio, dal momento che la società ha individuato in Zakaria e Dalot le prime due scelte. Tuttavia, anche la Juventus è sulle tracce dello svizzero: si tratta di una situazione molto più complicata rispetto a come poteva presentarsi qualche mese fa, quando la Roma di fatto lo aveva in pugno.

Avevano fatto tutto con l’ex agente di Zakaria, Ramadani; tuttavia, il nuovo procuratore, come spesso accade quando c’è un cambio, gli ha prospettato anche altri tipi di soluzioni.”