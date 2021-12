Roma, colpo di scena Friedkin | Lascia dopo un anno

Decisione a sorpresa da parte di Dan e Ryan Friedkin. C’è una separazione in casa giallorossa. Manca solo il comunicato ufficiale.

Una vera e propria indiscrezione bomba quella riportata dal sito ‘Dagospia’, che parla di un addio immediato da parte di un dirigente arrivato proprio nel gennaio di quest’anno.

Tanti sono stati i cambiamenti fin qui portati da Dan e Ryan Friedkin, da quando sono diventati proprietari della Roma. Stanno ridisegnando nel vero senso tutto l’organo dirigenziale del club capitolino. In questo anno e poco più la proprietà statunitense ha scelto nuove persone all’interno della dirigenza ma anche nuovi uomini da campo, da Tiago Pinto a José Mourinho, provando a ripartire con un nuovo progetto.

Roma, Scalera lascia | Decisione Friedkin

Notizia di questi minuti è quella, però, dell’addio di Stefano Scalera dopo neanche 12 mesi. Secondo il sito in questione, ci sarebbe la separazione – per volontà dei Friedkin – con l’uomo scelto proprio dai due texani per le relazioni istituzionali, in particolar modo per la questione stadio. Quest’ultimo è un caso molto delicato e spinoso, per il quale già la precedente proprietà, targata James Pallotta, aveva speso tempo e denaro. Strade separate, dunque, con Scalera, ormai ex Head of Government Affairs, il quale potrebbe tornare al ‘suo’ Ministero. Sempre secondo ‘Dagospia’, Stefano Scalera, l’ex numero due del Gabinetto del MEF, starebbe facendo di tutto per provare a sostituire Fortunato Lambiase, Consigliere per gli Affari Economici del Ministro dell’economia e delle finanze.