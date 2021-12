Calciomercato Roma, proposta rifiutata | Vuole la Premier

Il calciomercato di gennaio si avvicina sempre di più e la Roma dovrà farsi trovare pronta perché la concorrenza sarà spietata.

Le operazioni da parte del general manager Tiago Pinto verranno effettuate sia in entrata che in uscita, ma non mancheranno sicuramente le occasioni di mercato. Alla Roma serve necessariamente un centrocampista e un terzino destro, mentre per quanto riguarda la parte dei rinnovi dei giocatori giallorossi al momento è tutto in stand-by.

Uno dei tanti nomi presenti sul taccuino del gm portoghese è senza ombra di dubbio Denis Zakaria, per il quale però ormai c’è mezza europa e soprattutto molti top club. Lo svizzero fa gola perché il suo contratto con il Borussia Monchengladbach è in scadenza a fine stagione e ha già fatto intendere alla società tedesca che la sua permanenza non continuerà.

Calciomercato Roma, proposta rifiutata

Tra i tanti nomi accostati alla Roma, però, ce n’è un altro, un profilo completamente diverso da Zakaria. Si tratta di Riqui Puig, centrocampista classe 1999 di proprietà del Barcellona. La società blaugrana dopo l’esonero di Ronald Koeman ha dato inizio al ciclo Xavi Hernandez, ma il problema per il giovane calciatore sembrerebbe proprio questo cambio in panchina. L’ex stella del Barca, infatti, non prende in considerazione Puig, il quale ha totalizzato in stagione 135 minuti in 7 presenze.

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, il giocatore avrebbe molti estimatori in Spagna, ma il ragazzo sembrerebbe aver già rifiutato una prima proposta, quella del Granada. La volontà dello spagnolo è quella di andare a giocare in Premier League, campionato dove vorrebbe andare anche Zakaria. L’operazione non dovrebbe costare molto, fattore importante anche per la Roma, ma alla fine sarà il calciatore a decidere dove andare.