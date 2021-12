Calciomercato Roma, Pinto medita il colpaccio: pagato 65 milioni

Calciomercato Roma, la strategia di Pinto per rimpolpare il reparto offensivo a disposizione di Mourinho. L’indiscrezione dalla Spagna.

La sessione invernale che aprirà i battenti tra qualche settimana, vedrà la Roma giocare un ruolo da assoluta protagonista. Mourinho ha tracciato la strada, indicando gli obiettivi a cui dare l’assalto per migliorare una rosa che, al netto degli infortuni e di alcune decisioni arbitrali che hanno fatto discutere, ha palesato alcuni limiti strutturali in alcuni suoi reparti fondamentali.

I primi due obiettivi, neanche troppo velati, sono un laterale polivalente ed un centrocampisti: profili a cui corrispondono le avances dei giallorossi per Dalot e Zakaria, che non a caso sono in cima alla lista dei desideri di Pinto. Tuttavia, il general manager giallorosso cercherà di capitalizzare ogni tipo di occasione che gli si presenterà; in attacco, ad esempio, la situazione è tutto tranne che statica, dal momento che i mal di pancia esternati da Borja Mayoral porteranno l’attaccante del Real Madrid lontano da Capitale. Da capire, però, le ipotetiche tempistiche. Il pressing della Fiorentina è aumentato, anche perché le chances di un rinnovo di Vlahovic sono ridotte al lumicino; motivo per il quale i capitolini avrebbero cominciato a ragionare in vista di un ipotetico sostituto.

Leggi anche –> Roma, clamoroso Pallotta: attacco diretto ai Friedkin

Calciomercato Roma, pazza idea Jovic: la proposta di Pinto

Secondo quanto riportato da “El Nacional“, la Roma si starebbe cautelando bussando alla porta proprio del Real Madrid, il club che tra l’altro detiene il cartellino di Mayoral. Pinto, infatti, starebbe tastando il terreno per capire la fattibilità dell’operazione Jovic, dal momento che l’attaccante serbo, pagato ben 65 milioni di euro due anni fa dall’Eintracht Francoforte, non rientra nei piani di Ancelotti, che lo ha invitato a trovarsi una nuova squadra. I giallorossi, però, non intenderebbero acquistare a titolo definitivo l’attaccante, ma prediligerebbero imbastire una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto: formula che stuzzicherebbe e non poco i Blancos, anche se l’ultima parola, come spesso accade in questo tipo di situazioni, spetta al diretto interessato, che è stato accostato anche all’Inter nelle scorse settimane.