Roma, clamoroso Pallotta: attacco diretto ai Friedkin

Roma, le parole di James Pallotta non sono passate affatto inosservate: l’attacco frontale ai Friedkin che desta scalpore.

L’avvento dei Friedkin è cominciato con la decisione di puntare dritti su José Mourinho: con lo Special One è stato avviato un “progetto sostenibile”, per mezzo del quale si cercherà innanzitutto di porre basi importanti, che poi potranno essere funzionali alla vittoria di quei trofei che mancano da tanto, troppo tempo.

I Friedkin, come è noto ai più, hanno preso il posto di James Pallotta, con il quale la Roma è andata a un passo dalla finale di Champions League, sfiorando anche la vittoria del campionato. L’ex presidente giallorosso soprattutto nell’ultimo periodo della sua storia al timone del club capitolino, non era stato risparmiato dalle critiche di parte dell’opinione pubblica e dei tifosi, che hanno sovente inasprito l’aria respirata nei piani alti dell’establishment romanista. Alla fine, la decisione di cedere ai Friedkin, verso i quali Pallotta indirizza uno stralcio dell’intervista rilasciata a notizie.com.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Zaniolo tra rinnovo e addio | Data fissata

Roma, l’attacco di Pallotta ai Friedkin: “Non va bene”

Pallotta con tono sferzante ed ironica si toglie qualche sassolino dalla scarpa, cominciando la sua intervista con un laconico: “Le cose non vanno bene, ma diranno sempre che sarà colpa mia, non è così”? L’accusa, neanche troppo velata, è indirizzata a chi ha messo in discussione il suo operato, criticandolo indiscriminatamente. Ma l’imprenditore americano rincara la dose, mettendo in luce anche un “difetto” di comunicazione dei Friedkin, che raramente si sono esposti da un punto di vista mediatico. “I Friedkin sono sempre in silenzio? Non va bene, bisogna parlare, non si fa così.”