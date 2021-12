Calciomercato Roma, Zaniolo tra rinnovo e addio | Data fissata

Tornano ad accendersi i riflettori su Nicolò Zaniolo. Sono giorni decisivi per il futuro del numero 22, il calciomercato di riparazione incombe.

La Roma è attesa dal big match contro l’Inter, domani pomeriggio all’Olimpico. Nel frattempo si delineano nuovi scenari in vista della prossima finestra di trattative invernali. Fari accesi su Nicolò Zaniolo, il talentuoso centrocampista offensivo resta al centro degli equilibri di mercato in casa Roma. Ecco la data fissata per decidere il suo futuro.

In casa Roma è partito il conto alla rovescia verso il prossimo big match. Domani pomeriggio, alle ore 18, i giallorossi di Mourinho affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi. Giallorossi in forte emergenza indisponibili, tra squalifiche ed infortuni, solo un recupero in extremis per il tecnico portoghese. La Roma vuole riscattare la magra figura del Dall’Ara, la vittoria di misura del Bologna ha visto il quarto posto allontanarsi in modo preoccupante. Tra i protagonisti del dopo gara di Bologna c’è stato Nicolò Zaniolo, citato direttamente da Mourinho: “Se fossi in Zaniolo inizio a pensare che in Serie A è difficile giocare.” Ecco quale sarà la strategia della Roma in vista del mercato di gennaio.

Leggi anche: Roma-Inter, Inzaghi in conferenza | “Due assenze sicure e tre giocatori a rischio”

Calciomercato Roma, fissata la data per il futuro di Zaniolo

La volontà del tecnico portoghese è a senso unico, condivisa dalla società giallorossa. Mourinho vuole tenersi stretto Nicolò Zaniolo, le dichiarazioni post-Bologna – che potevano sembrare fuorvianti – erano solo a sua difesa. L’attacco del tecnico è rivolto direttamente alla classe arbitrale, rea di non sanzionare molti falli che subisce il numero 22.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la volontà del tecnico combacia con quella societaria. La Roma a gennaio è intenzionata a proporre il rinnovo contrattuale a Zaniolo. Ma il quotidiano sportivo lancia comunque un’ipotesi ancora non tramontata. Gli occhi di Antonio Conte sul giovane esterno offensivo. L’ex tecnico dell’Inter farebbe carte false per strappare il numero 22 alla Roma, gennaio sarà un mese caldissimo per il futuro di Zaniolo.