Calciomercato Roma, rivoluzione Mou | La richiesta ai Friedkin

Calciomercato Roma, rivoluzione Mou, c’è la richiesta ai Friedkin. Un elemento che conosce molto, molto bene Trigoria. Le ultime

Una rivoluzione per Mourinho. Un vero e proprio scossone da dare alla squadra in queste ultime settimane dell’anno. Certo, dalla gara contro l’Inter, la Roma è uscita anche un poco ridimensionata per quello visto in campo. Sì, è vero, c’erano delle assenze pesanti che una rosa come quella giallorossa non si può permettere, ma è altrettanto vero che è mancato proprio lo spirito da Lupi.

Anche Mourinho – così come sottolineato oggi da Repubblica – è apparso sconfortato. Tanto da concedere un giorno di riposo alla squadra che è tornata oggi a lavorare a Trigoria. La sensazione, spiega ancora il quotidiano, che nessuno sia davvero in grado di tirare fuori la Roma dalle sabbie mobili. E non è certamente una sensazione positiva.

Calciomercato Roma, Mou vuole un rinforzo

Saranno giorni importanti questi: anche decisivi, potremmo dire. Perché Mourinho lavorerà su un cambio di atteggiamento tattico della squadra e lavorerà anche sulla testa dei calciatori, per cercare di cambiare mentalità a una rosa che non riesce a esprimersi al meglio. E lo Special One sarebbe in attesa, magari, di un uomo che conosce molto bene Trigoria e che lo possa aiutare dal punto di vista motivazionale.

Quel nome lo conosciamo tutti, ed è quello di Francesco Totti, che per adesso, così com’è stato ufficializzato questa mattina, è diventato ambassador della DigitabBits, il main sponsor della Roma. In attesa che il corteggiamento dei Friedkin si trasformi in qualcosa di più serio, il capitano è tornato all’Olimpico da spettatore. Accolto anche da un Tweet della Roma. Adesso manca solamente l’affondo decisivo da parte della proprietà americana. Dalle parole di Totti si capisce che le porte sono completamente aperte.