Roma, Tapiro d’Oro a Mou | la risposta dello Special One

Roma, Tapiro D’oro a Mourinho, il terzo nella carriera dell’allenatore. Ecco la risposta dello Special One a Valerio Staffelli

Per la seconda volta in meno di un mese, José Mourinho si è beccato il Tapiro d’oro, il “premo” di Striscia la Notizia consegnato da Valerio Staffelli. Sarà il terzo della carriera dello Special One. Che è attapirato dopo lo 0-3 contro l’Inter di sabato pomeriggio.

“Dopo il triplete c’è stata la tripletta. Dica la verità, ha perso apposta perché è ancora interista?”, ha chiesto Valerio Staffelli all’allenatore. Che si è anche aggiudicato il tapiro numero 1.400 del programma satirico di Canale 5.

Roma, la risposta di Mou a Staffelli

Anche questa volta è scappato via senza ritirare il premio. Così com’era successo meno di un mese fa dopo la sconfitta in Norvegia contro il Bodo. Nemmeno allora, il portoghese, aveva accettato il premio di Striscia. E nemmeno stavolta si è fermato con lo storico inviato per ritirarlo.

Mourinho insomma non si sente attapirato, anzi, tutt’altro. Il tecnico non molla e continua per la propria strada, quella del lavoro. Che è l’unica che poi conosce. Le immagini ovviamente andranno trasmesse nella serata di questa sera, durante il Tg satirico che va in onda dopo il TG5.