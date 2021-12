Roma, Mourinho in emergenza | In quattro ancora fuori

Roma, José Mourinho è ancora in emergenza. Sono quattro i calciatori che alla ripresa hanno lavorato a parte. Le ultime da Trigoria

Si torna in campo giovedì in Conference League, e poi lunedì prossimo, nel posticipo contro lo Spezia. Una gara, quella, che potrebbe vedere José Mourinho ancora in emergenza. Sì, perché di sicuro, contro la formazione allenata da Thiago Motta, non ci saranno Mancini e Zaniolo: diffidati e ammoniti contro l’Inter.

Intanto oggi la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria agli ordini dello Special One che ieri è andato a vedere la primavera di De Rossi per capire se c’è qualche altro elemento, tipo Felix, che potrebbe essere convocato in Prima Squadra. Solita divisione a gruppi per i giallorossi: chi ha giocato ha fatto prettamente un lavoro di scarico, gli altri hanno forzato un poco.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rivoluzione Mou | La richiesta ai Friedkin

Roma, in quattro ancora a parte

Sono quattro gli elementi che hanno lavorato a parte anche oggi: Spinazzola, Pellegrini, El Shaaarwy e Carles Perez. Dei primi tre i tempi di recupero si sanno, sono ancora lunghi, ed è tutto rinviato all’anno prossimo, per Perez invece, che sperava in una maglia da titolare contro l’Inter, ci sono delle possibilità, forse, di vederlo in campo prima. Verrà valutato giorno per giorno lo spagnolo.

Emergenza, ancora, per Mourinho. Soprattutto per la gara di campionato contro i liguri che sono alla ricerca di punti pesanti in chiave salvezza. Rientreranno sia Abraham che Karsdorp, ma lo Special ha perso altri due titolari. Siccome le cose quando si mettono a girare in maniera negativa, poi sembra che prendano una piega ormai conosciuta, c’è da sperare che non succeda nulla nella gara di Conference. Anche se la sensazione è che Mou farà turnover. E anche ampio.