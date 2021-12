Cska Sofia-Roma, come vederla in diretta tv in chiaro e gratis in streaming

Cska Sofia-Roma, dove vedere la partita di giovedì in diretta tv in chiaro e in streaming. Tutte le info utili

Giovedì alle 18:45 la Roma di José Mourinho sarà impegnata in Bulgaria nell’ultima gara del girone di Conference League contro il Cska Sofia. Una gara che i giallorossi devono vincere per sperare e sperare in una non vittoria del Bodo, contro lo Zorya, che permetterebbe allo Special One di chiudere davanti a tutti nel girone.

C’è attesa per capire intanto quali saranno le parole domani del tecnico in conferenza stampa. E ovviamente anche cercare di capire chi scenderà in campo nell’impegno di giovedì. Probabilmente, anzi sicuramente, sicuri titolari saranno Zaniolo e Mancini che contro lo Spezia, lunedì prossimo, non potranno essere in campo perché squalificati.

Cska Sofia-Roma, dove vedere la partita in chiaro

La partita, che è in programma giovedì 9 dicembre alle 18:45, sarà trasmessa da Sky. Inoltre, ci sarà la possibilità di vederla in chiaro su Tv 8, al tasto 8 del telecomando. Questa la scelta voluta da Sky, che darà quindi la possibilità a tutti i tifosi della Roma di cercare di capire se la squadra ha messo da parte la sconfitta interna contro l’Inter in campionato.

In streaming, inoltre, oltre che su Sky Go, sarà possibile seguire la partita collegandosi al sito di Tv8. In questo caso, ovviamente, la visione della partita è completamente gratuita e non ci sarà bisogno di nessun abbonamento.