Roma, slitta ancora il rientro | Le ultime da Trigoria

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina in vista dell’impegno di giovedì in Conference League, quando i giallorossi sfideranno il CSKA di Sofia.

Archiviata la brutta sconfitta patita sabato pomeriggio in casa contro l’Inter, la Roma ha subito di fronte a sé l’occasione per voltare pagina. Giovedì, infatti, per i giallorossi è previsto l’ultimo appuntamento valido per il girone di Conference League. La squadra di José Mourinho, alle 18:45, sarà impegnata sul campo del CSKA Sofia, in Bulgaria. Una trasferta importante per mettersi alle spalle gli ultimi risultati e proseguire il percorso europeo.

La squadra è tornata questa mattina al lavoro agli ordini dell’allenatore portoghese, che sta facendo le prime valutazioni in vista del match di Conference. Ancora poche le informazioni a disposizione circa le scelte di formazione di Mourinho. Appare probabile, comunque, che l’allenatore decida di cambiare qualcosa, anche alla luce delle assenze certe di Mancini e Zaniolo, squalificati nel prossimo turno di Campionato contro lo Spezia. I due, costretti ad un turno di riposo in Serie A dopo i gialli rimediati sabato sera, potrebbero essere esclusi dalle rotazioni e giocare titolari in Bulgaria.

Roma, slitta il rientro | Le ultime da Trigoria

L’allenamento di questa mattina al Centro Sportivo Fulvio Bernardini è servito per fare il punto della situazione e valutare le condizioni dei vari calciatori. Dopo due sconfitte consecutive in Serie A, la squadra ha bisogno di un risultato importante che possa dare fiducia all’ambiente. Per questo, con lo scopo di trasmettere carica, oggi al campo di allenamento di Trigoria si è visto anche il General Manager Tiago Pinto, come sempre fianco a fianco con Mourinho.

Il programma di allenamento odierno prevedeva esercizi di rapidità cui ha fatto seguito il lavoro con il pallone. Ancora assenti ben 4 calciatori. Al lungodegente Spinazzola e a Felix, fermato dalla positività al Covid, si aggiungono Pellegrini ed El Shaarawy. Il Capitano giallorosso si rivedrà con ogni probabilità soltanto nel 2022, mentre per il Faraone c’è la speranza di un recupero in tempi più rapidi. Appare sostanzialmente certa, comunque, la sua assenza nella sfida di giovedì.