Ultim’ora Serie A: ribaltone e nuovo esonero | Ecco i dettagli

Nuovo esonero in Serie A: la decisione è stata presa dopo gli ultimi risultati tutt’altro che incoraggianti.

La notizia era nell’aria, ma soltanto pochi istanti fa sarebbe avvenuta la svolta decisiva: “salta” un nuovo tecnico di Serie A, Gotti, che sarebbe stato sollevato dal proprio incarico dall’Udinese, dopo gli ultimi risultati tutt’altro che incoraggianti.

Come rivelato da Michele Criscitiello con un post apparso sui propri profili social, la decisione del club friulano, i cui vertici dirigenziali si erano presi del tempo per riflettere sul da farsi, si sarebbe finalmente concretizzata. Fatale, per quello che fra pochi minuti potrà essere considerato a tutti gli effetti l’ex allenatore dei bianconeri, la sconfitta patita al “Castellani” contro l’Empoli, maturata al termine di una gara nella quale Beto e compagni, inizialmente in vantaggio, nella seconda frazione di gioco si sono fatti sopraffare dall’incedere dei toscani, che hanno chiuso la gara sul 3-1.

Esonerato Gotti a Udine #sportitalia — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) December 7, 2021

Esonero in Serie A, salta la panchina dell’Udinese: Gotti “silurato”

Già nelle scorse settimane la panchina di Gotti traballava pericolosamente, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è caduta nell’ultimo frangente di stagione, con l’Udinese che ha racimolato soltanto due punti nelle ultime quattro giornate, con ben nove reti al passivo, ed occupano momentaneamente il quattordicesimo posto in classifica, a soli sei punti di distacco dal Cagliari terzultimo. Staremo a vedere su chi ricadrà la scelta della dirigenza friulano: si prospettano ore frenetiche sotto questo punto di vista.