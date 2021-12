La Roma al fianco dei più fragili | Iniziativa a supporto degli homeless

Ancora una bella iniziativa della Roma a sostegno delle fasce più fragili della popolazione. Ieri, insieme alla Caritas, il club ha donato coperte ed abiti invernali ai senza fissa dimora della città.

Ancora una volta, la Roma scende in campo al fianco di chi è più in difficoltà. Il club giallorosso, da sempre sensibile alle tematiche di solidarietà e sostegno ai più deboli, ha deciso di dare vita, nella giornata di ieri ad un’iniziativa benefica. In vista delle festività natalizie la Roma, come sottolinea il sito ufficiale del club, è tornata a rinnovare il proprio impegno a sostegno delle fasce più fragili della popolazione.

E così, per contrastare il freddo che sta avvolgendo la città, nella giornata di ieri la Roma, insieme alla Caritas, è tornata nelle strade della Capitale con lo scopo di donare abiti e coperte invernali a diversi senza fissa dimora della città. Un’iniziativa cui hanno preso parte in prima persona le giocatrici Vanessa Bernauer e Angelica Soffia e del direttore del Roma Department Francesco Pastorella.

La Roma al fianco dei più fragili | Iniziativa insieme alla Caritas

Insieme a loro anche i dipendenti del club che, insieme ai membri dell’UTR e dell’AIRC e ad alcuni rappresentanti dei media romani, hanno distribuito 350 coperte, 400 maglie termiche, 600 mascherine, 400 paia di calzettoni, 400 sciarpe e 400 cappelli donati da Sparco. Sostegno all’iniziativa è stato offerto anche dalla Comunità Ebraica Romana, attraverso le parole del Vice Presidente Ruben Della Rocca. Le prime due consegne sono avvenute nei Centri di accoglienza Caritas di via Nostra Signora di Lourdes 2 e di via Marsala 109, per poi proseguire a Piazza Vittorio e nella Stazione Tiburtina.

Vanessa Bernauer, centrocampista della Roma femminile, ha commentato così l’iniziativa: “Abbiamo portato mascherine, coperte, sciarpe e cappelli per permettere a queste persone di difendersi dal freddo di questo periodo. Sono molto contenta di essere qui e di poter dare il mio contributo. Sono iniziative attraverso le quali la Roma fa sentire la propria vicinanza alle persone meno fortunate“. Parole importanti anche da parte di Angelica Soffia: “Sono molto contenta di poter aiutare queste realtà e spero che ci sia la possibilità di partecipare ad altre iniziative come questa in futuro. La Roma ancora una volta ha fatto capire che non è soltanto una squadra di calcio, aiutando la città e la sua comunità“.