Calciomercato Roma, Marotta ci riprova | 20 milioni per lo scippo

Le ultime indiscrezioni di calciomercato raccontano di un nuovo tentativo dell’Inter. Marotta prepara un’offerta da 20 milioni di euro.

Le ultime settimane, in casa Roma, non sono state delle più semplici. La sfortuna sembra aver deciso di fermarsi nella zona di Trigoria, dove tra infortuni, squalifiche e casi di Covid la lista degli indisponibili si è allungata sempre di più. Un bel problema per José Mourinho, che ha dovuto inventare di volta in volta formazioni di emergenza per sopperire alle tante assenze.

Prima è stata la volta dei laterali sinistri – con Vina e Calafiori che si raggiungevano in infermeria il lungodegente Spinazzola – poi quella dei centrocampisti. Un problema dopo l’altro, con non pochi guai per l’allenatore portoghese, che dovrà comunque fare a meno di un punto di riferimento come Lorenzo Pellegrini fino alla fine dell’anno. Le tante assenze hanno per altro messo in evidenza una volta in più i limiti della rosa giallorossa, troppo corta e non pronta a fronteggiare un’emergenza simile.

Calciomercato Roma, l’Inter ci riprova | La situazione

Limiti di cui José Mourinho era pienamente a conoscenza e che sono risultati ancora più evidenti nel momento in cui tanti titolari sono stati costretti a qualche turno di stop. Evidente, quindi, che in sede di calciomercato la Roma abbia la necessità di intervenire già a gennaio, così da consegnare al tecnico una rosa complessivamente più equilibrata. L’attenzione del General Manager Tiago Pinto è puntata soprattutto sul centrocampo, dove si cercherà di cedere gli esuberi Villar e Diawara per sostituirli con elementi più adatti all’idea tattica di Mourinho.

Uno dei nomi da tempo appuntati sulla lista del g.m. è quello di Nahitan Nandez. L’uruguayano sembrava destinato alla cessione già in estate ma il Cagliari, non ritenendo congrue le offerte ricevute, ha deciso di trattenerlo. Lui però considera conclusa la sua parabola in maglia rossoblu e sarebbe felice di cambiare aria già a gennaio. La Roma lo segue con attenzione, ma la concorrenza non manca. Su Nandez è infatti forte l’interesse sia del Napoli che dell’Inter. Proprio i nerazzurri, secondo calciomercato.it, sarebbero tornati in questi giorni alla carica per il mediano. Possibile che il Cagliari si veda recapitare un’offerta basata su un prestito oneroso tra i 5 e i 6 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato nel giugno 2023. L’operazione nel complesso raggiungerebbe i 20 milioni che Giulini chiede per cedere il giocatore. Un ostacolo in più per il piano di rinnovamento della rosa di Pinto.