Calciomercato Roma, doppio addio a gennaio | “Alleanza” in Serie A

La Roma guarda alla prossima sessione di calciomercato con grande ambizione. Intanto si prospetta un doppio affare con un club di Serie A.

Mancano poco più di due settimane alla riapertura del calciomercato invernale. La Roma, che attende gennaio con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho, punta a una sessione da protagonista. Il lavoro cominciato la scorsa estate da Tiago Pinto dovrà essere portato avanti già con la prossima finestra trasferimenti, attraverso l’ingaggio di calciatori graditi all’allenatore e la cessione di alcuni esuberi.

D’altra parte già in estate parte del lavoro del General Manager si era concentrata sulla necessità di sfoltire la rosa. Tanti i calciatori che non rientravano nei piani dell’allenatore. E se nella gran parte dei casi Pinto è riuscito a trovare loro una nuova sistemazione, in altre situazioni l’addio è stato rimandato. E’ il caso di Fazio e Santon – fuori rosa in questi primi mesi – ma anche di calciatori bocciati da Mourinho più di recente, come Reynolds, Diawara e Villar.

Calciomercato Roma, la Samp ci prova | Doppia pista per gennaio

Inevitabile, quindi, che anche durante il mercato di gennaio Pinto debba cercare di lavorare in uscita. La cessione dei calciatori in esubero è indispensabile per garantire a Mourinho quei nuovi innesti che l’allenatore reclama sin dal suo arrivo nella Capitale. In questo senso, le ultime voci di mercato raccontano di un possibile asse che la Roma potrebbe mettere in piedi con la Sampdoria, intenzionata a rinforzare la rosa per risalire una classifica che si è fatta preoccupante. E così gli uomini mercato del club ligure avrebbero messo gli occhi su due calciatori in uscita dalla Roma.

Il primo è Villar, bocciato da Mourinho e destinato a salutare a gennaio. Su di lui c’è interesse anche in Liga, ma l’opzione Samp non è da sottovalutare. Anche perché, come spiega calciomercatoweb.it, il calciatore non disdegnerebbe l’opportunità di cercare di rilanciarsi immediatamente nel nostro Campionato. L’altro nome è quello di Riccardo Calafiori. L’imminente rientro di Leonardo Spinazzola farebbe calare drasticamente le opportunità di giocare per l’esterno, che quindi potrebbe finire in blucerchiato in prestito fino alla fine della stagione. Una sorta di “alleanza” tra Roma e Samp, che potrebbero tra l’altro tornare a discutere anche a proposito di Bartosz Bereszyński, mai del tutto uscito dai radar giallorossi.