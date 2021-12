Roma, l’annuncio da sogno: “Non esiste squadra più grande”

Un nuovo annuncio fa sognare tutti i tifosi della Roma. Le parole al miele riportate dall’idolo della tifoseria hanno emozionato i cuori giallorossi.

Sognano i tifosi della Roma, dopo l’intervista fiume rilasciata da capitan Pellegrini. Le parole del numero 7 giallorosso arrivano al cuore dei tifosi, con un annuncio da favola. Lorenzo Pellegrini si è raccontato ai microfoni di The Players Tribune ricalcando la sua carriera da calciatore fin qui. Ecco le parole che hanno fatto emozionare i cuori dei tifosi.

Lorenzo Pellegrini si racconta a cuore aperto, emozionando i tifosi della As Roma. Il capitano giallorosso, frenato da guai fisici fino al nuovo anno, ha parlato ai microfoni di The Players Tribune. Un’intervista dalle forti tinte giallorosse, marchiate sul cuore fin da bambino: “giocavo per la Roma. Capite cosa significa? Capite quanto sia importante per un bambino cresciuto a Cinecittà? Non si trattava di lavoro, hobby o carriera. Per me giocare per la Roma era…tutto. Quando avevo cinque anni, andavo allo Stadio Olimpico con mio padre.” Il capitano giallorosso ritorna anche ad un dramma passato da ragazzo, con un’anomalia cardiaca scoperta a 16 anni.

Leggi anche: Calciomercato Roma, il Real si defila | Colpaccio ancora possibile

Annuncio da sogno di Lorenzo Pellegrini : “Nessuno più grande della Roma”

Aritmia anomala scoperta in tenera età, dal quale è guarito dopo giorni di riposo. L’emozione unica di vestire la maglia della propria città: “Mi allacciavo gli scarpini sognando di diventare un giocatore della Roma. E adesso correvo con la prima squadra. Ero lì. Che cosa meravigliosa.”

Il sogno della fascia da capitano, tradizione giallorossa che continua: “Stavo seguendo le orme di Francesco e Daniele, due leggende sia per la società che per la città. Ancora oggi, ogni volta che metto la fascia, salgo i gradini dell’Olimpico e sento il rumore dei nostri tifosi, mi chiedo se è vero.” Infine l’annuncio che scalda i cuori dei tifosi della Roma: “Ogni giorno dico ai miei compagni cosa significa giocare per la Roma. Questa non è una fabbrica di talenti, questo non è un trampolino per andare in una squadra più grande. Perché non esiste una squadra più grande. No. Questo è un punto d’arrivo. Roma è Roma ! “