Calciomercato Roma, tesoretto immediato | Colpo in Serie A: 8 milioni

Calciomercato Roma, Pinto potrà sfruttare gli introiti derivanti dalla Conference League per un colpo in mediana: nome nuovo in Serie A.

Dopo la parentesi “europea” contro il Cska Sofia, in occasione della quale la Roma di Mou ha ottenuto una vittoria che le ha consentito di agguantare aritmeticamente il primo posto del proprio girone che vale l’accesso diretto agli ottavi di Conference, i giallorossi si preparano alla sfida in campionato contro lo Spezia. Tuttavia, gennaio è alle porte e l’attenzione mediatica è inevitabilmente rivolta a quelli che potrebbero essere i rinforzi del mercato invernale.

Sotto questo punto di vista, i capitolini potranno beneficiare dei circa 12 milioni di euro derivanti dall’accesso alle fase ad eliminazione di Conference League che, a meno di nulla osta dalla proprietà, andranno a rimpinguare quel tesoretto già stanziato precedentemente per finanziare gli innesti richiesti da Mourinho. Lo “Special One” si aspetta almeno due colpi da Pinto: uno in mediana, e uno sulle corsie laterali. Sul fronte centrocampista, raffreddatasi la pista Zakaria e riallacciati i contatti per Tolisso, ormai sempre più lontano dal rinnovo del suo contratto con il Bayern in scadenza nel 2022, nel dossier del general manager della Roma sarebbe finito un altro profilo, che milita in Serie A.

Calciomercato Roma, idea Maggiore a gennaio: ecco i dettagli

Come evidenziato da “La Gazzetta dello Sport”, si starebbe monitorando anche la situazione legata a Giulio Maggiore, legato allo Spezia da un contratto in scadenza nel 2023. Tra poche ore il centrocampista calpesterà il manto erboso dell’Olimpico, e sarà un’ottima opportunità per vederlo all’opera: in questa stagione non è ancora andato a segno, non riuscendo a confermare da un punto di vista realizzativo le 5 reti siglate nello scorso campionato, ma rappresenta il punto di riferimento da un punto di vista tecnico e carismatico della mediana di Thiago Motta, come evidenziano i 1287 minuti per 16 presenze in totale tra campionato e Coppa Italia, e i tre assist all’attivo. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi sugli 8 milioni di euro, ma molto dipenderà dall’eventuale concorrenza che potrebbe profilarsi nel corso delle prossime settimane. Maggiore nome a sorpresa per la mediana della Roma? Ai posteri l’ardua sentenza.