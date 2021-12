Calciomercato Roma, caccia al rinforzo | Non c’è accordo tra i club

Il calciomercato di gennaio sarà un crocevia importante per il proseguo della stagione della Roma, ecco perché.

Tiago Pinto è alla bisognosa ricerca di un giocatore che possa far rifiatare Rick Karsdorp. Il problema del terzino è un problema che affligge da anni la squadra giallorossa. Una volta per la corsia di destra, un’altra per quella di sinistra.

A più riprese José Mourinho ha affermato che l’infortunio di Leonardo Spinazzola e l’uscita di Edin Dzeko ha palesemente condizionato il mercato dell’estate scorsa, avendo dovuto fare altre scelte. Il tempo per rimediare c’è, ma la Roma dovrà far fronte anche ad un budget per la sessione invernale dei trasferimenti che non è proprio così alto.

Calciomercato Roma, ultima spiaggia in Serie A

Come riportato da ‘Il Romanista’, infatti ci saranno pochi margini di spesa per gennaio, ma comunque verranno ricoperti i ruoli dove la compagine dello Special One scarseggia. Il primissimo obiettivo è quello del terzino destro, dopo che Bryan Reynolds non è stato ritenuto all’altezza, poi si interverrà anche sul reparto centrale del campo, un giocatore di qualità che possa alternarsi a Jordan Veretout e Bryan Cristante.

Tra i tanti nomi accostati al club capitolino e presenti sul taccuito del general manager giallorosso, c’è quello di Bartosz Bereszynski. Il 29enne terzino della Sampdoria è considerato una valida alternativa, seppur non una prima scelta, ma comunque di forte affidabilità. Con il club blucerchiato si potrebbe intavolare una trattativa anche col possibile inserimento di qualche contropartita tecnica. Il giocatore sarebbe già pronto a lasciare la Samp, come riportato da ‘Il Romanista’, accettando la proposta proveniente da Trigoria. Il costo del cartellino è di sei milioni circa, ma la Roma offre meno della metà.