Calciomercato Roma, Zaniolo alla Juventus | Spunta la quota

Calciomercato Roma, Zaniolo alla Juventus: adesso i bookmaker danno anche la quota di un passaggio alla fine della stagione

La Juve ci ha sempre provato a strappare via Zaniolo alla Roma. Da quel famoso bigliettino di Paratici – vero o finto non si sa – e anche la scorsa estate, qualche voce degli esperti di calciomercato. dava come certo un interesse bianconero nei confronti del gioiello giallorosso che, ancora in questa stagione, non si è espresso al massimo delle proprie capacità.

Adesso però ci si mettono anche i bookmaker, che danno una quota di un possibile passaggio di Nicolò in bianconero al termine della stagione in corso. Anche per via dei problemi lì davanti della squadra di Allegri. E proprio il tecnico livornese, avrebbe chiesto uno sforzo alla società. Difficile, senza dubbio. Assai assai difficile.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, la Juventus prepara lo scippo | Incontro Raiola-Nedved

Calciomercato Roma, ecco la quota per Zaniolo

Una quota altissima, a dimostrazione del fatto che Zaniolo è un intoccabile. E tale rimarrà sia nel prossimo mercato ma anche in quello della prossima estate. Un passaggio di Zaniolo in bianconero è dato 33 volte la posta. Impossibile, come dicevamo. Anche perché la Roma non ha nessuna intenzione, dopo averlo aspettato e coccolato dopo due infortuni terribili, di privarsi di uno degli elementi migliori all’interno della propria rosa. Per età e anche per caratteristiche tecniche, trovare un elemento in circolazione come il fantasista giallorossa appare assai difficile se non impossibile.

E allora questa è un ulteriore dimostrazione che le cose andranno per il verso giusto. Con Zaniolo che continuerà a vestire il giallorosso. E con Mourinho che lo coccolerà ancora per farlo esprimere al meglio. Non ci possono essere realmente dubbi su questo.