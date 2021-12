Calciomercato Roma, la Juventus prepara lo scippo | Incontro Raiola-Nedved

Calciomercato Roma, la Juventus prepara lo scippo. Incontro tra Raiola e Nedved. Ecco di chi hanno parlato il procuratore e il vicepresidente

La Juventus prepara lo scippo di mercato. Sì, perché secondo quanto riportato da SportMediaset, nelle scorse ore è andato in scena a Torino un incontro tra Mino Raiola e Pavel Nedved. E, al centro del discorso, ci sarebbe anche un elemento che al momento è nella Roma. E che è ovviamente gestito dal procuratore italo-olandese.

Una notizia di mercato che potrebbe riguardare Riccardo Calafiori. Il difensore, che con Mourinho gioca comunque con il contagocce, potrebbe prendere la via di Torino. Anche perché la Juve è alla ricerca di un esterno difensivo visto che Allegri non vede più Alex Sandro. E allora, Nedved, starebbe puntando l’esterno giallorosso, classe 2002, che con la Roma va in scadenza nel 2025.

Calciomercato Roma, la Juve pronta allo scippo

Difficilmente la Roma si priverà del giocatore. Anche perché, con lo slittamento del rientro di Spinazzola, Mourinho ha comunque bisogno del calciatore per cercare di tamponare alle assenze che sono perenni dentro la rosa giallorossa. E allora, l’affare, sembra assai difficile. A meno che la Juve non si presenti con un’offerta importante da far tremare i polsi. Solamente in quel modo, Tiago Pinto, potrebbe prendere in considerazione la cessione: sì, mettere su un tesoretto per poter intervenire sul mercato, allora potrebbe cambiare le carte in tavola. Ma questo appare difficile, viste anche le condizioni economiche della Juventus.

In ogni caso se n’è parlato. E probabilmente se ne riparlerà anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Ma l’operazione appare veramente difficile.