Calciomercato Roma, affare a parametro zero | Derby in Serie A

Calciomercato Roma, si infiamma il derby in Serie A per arrivare al suo ingaggio. Prenderlo a parametro zero sarebbe un grande affare.

Se si considera il momento storico a dir poco particolare e, soprattutto, la situazione finanziaria di plurimi club, si comprende benissimo il motivo per il quale molte società, giallorossi inclusi, cercheranno nei prossimi mesi di operare nel rispetto di quella più volte citata sostenibilità.

Questa è divenuta, come noto ai più, un vero e proprio mantra di José e in generale dell’ambiente capitolino tutto. Ciò non esclude, ad ogni modo, eventuali colpi nelle prossime settimane e, ovviamente, anche nella parentesi estiva. Questo primo anno dello Special One in Italia dopo l’ esperienza interista è da vedersi come di transizione.

Non nell’accezione negativa del termine ma in quella sottintendente la necessità di porre le basi alfine di creare un progetto lungo e sostenibile, destinato a colmare un gap con i top team di Serie A, divenuto sempre più importante e impossibile a ridursi senza visione e, appunto, costruzione diacronica.

In tale ottica, assume un valore non indifferente anche il modus operandi in uscita. Proprio come accaduto da giugno ad agosto, allontanare alcuni “rami secchi” da Trigoria significherebbe far sgravare un libro paga di certo non esile e ben contribuire alla sostenibilità su citata. Proprio in questa direzione sembrano dunque andare le ultime indiscrezioni riportate da CalciomercatNews.Com.

Calciomercato Roma, Mkhitaryan incendia il duello: Milan e Inter su di lui

Se a Mourinho si devono le piacevoli scoperte e riscoperte di profili quali Felix o Ibanez, apparso totalmente rinato dopo lo scorso anno, è anche da segnalare l’involuzione di alcuni giocatori fino a non poco fa fondamentali. Fino alla gara di Genova, decisa proprio dal 2003 appena citato, uno degli elementi più amorfi era stato Mkhitaryan.

L’armeno sembrava aver accusato quel passaggio di modulo che lo aveva sovraccaricato di mansioni tattiche e difensive che lo avevano portato a perdere lucidità e dinamismo. Nel nuovo modulo, il 77 sembra aver nuovamente rasentato i suoi livelli ma ciò non esclude che la sua avventura a Roma possa arrivare concludersi.

Il suo contratto, rinnovato al fotofinish lo scorso anno, è in scadenza il prossimo giugno. I 4 milioni di euro percepiti annualmente, unitamente ai suoi quasi 33 anni, rappresentano i due motivi principali che potrebbero sancire l’addio. Su di lui, attualmente, si registra l’interesse di Milan e Inter. Quest’ultima potrebbe distinguersi per un colpo alla “Chalanoglu” mentre i rossoneri vedono nell’ex Arsenal il giusto giocatore per ovviare al “voltafaccia” del turco.