Roma, nuovi infortuni e rischio emergenza | La “frustrazione” di Mou

Roma, le parole di José Mourinho certificano il grave problema in casa giallorossa in vista del big match contro l’Atalanta.

Neanche il tempo di festeggiare la vittoria casalinga contro lo Spezia, fruttuosa per i tre punti messi in cassaforte, che già il pensiero dei giallorossi è rivolto al big match di questo week end che opporrà Abraham e compagni alla lanciatissima Atalanta di Gianpiero Gasperini.

Come confermato dallo stesso Special One nelle dichiarazioni del post partita, le condizioni di Smalling, Ibanez e Zaniolo sono da valutare. L’inglese è stato sostituito al 64′ dopo aver accusato un fastidio al flessore destro: ha cercato di stringere i denti, ma ha dovuto alzare bandiera bianca. A quel punto, Mou è stato costretto a gettare nella mischia Diawara, retrocedendo Bryan Cristante sulla linea dei centrali. Ma non è tutto: anche Roger Ibanez nell’ultimo scorcio di gara è apparso molto sofferente, non riuscendo più a sprintare come aveva fatto sapientemente per tutta la gara. Il brasiliano ha stretto i denti e ha concluso la gara, ma bisognerà comprendere anche le sue condizioni.

Roma, ecatombe infortuni: Smalling, Zaniolo e Ibanez da valutare

Come se non bastasse, stando ad alcune immagini, anche Vina sembra aver concluso la gara non in perfette condizioni fisiche. Insomma, si preannuncia una lunga vigilia, nella quale Mou dovrà fare gioco forza delle valutazioni importanti, fermo restando che non avrà a disposizione né Pellegrini, né el Shaarawy. L’esperimento della difesa a tre funziona e anche in termini di solidità i risultati sono incoraggianti, ma chiaramente per vedere nuovamente all’opera il 3-5-2 contro gli orobici, si dovrà capire le reali condizioni di quasi tutto il pacchetto arretrato dei capitolini. Vi terremo aggiornati.