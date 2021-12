Calciomercato Roma, effetto domino | L’assist del Barcellona

Calciomercato Roma, effetto domino: ci potrebbe essere l’assist del Barcellona per Tiago Pinto. Ecco le ultime sull’affare difensivo

La Roma, come si sa, è alla ricerca di un esterno difensivo per il prossimo mercato di gennaio. Karsdorp e Vina sono gli unici due elementi sui quali, José Mourinho, riesce a fare affidamento totale. Reynolds è in partenza, Calafiori non convince del tutto, e Spinazzola potrebbe rimanere fuori anche nel mese di gennaio. Insomma, la situazione è chiara e ben definiva: serve un innesto.

Tiago Pinto ci sta provando in tutti i modi a regalare qualcuno allo Special One. E per l’affare potrebbe arrivare in aiuto il Barcellona. Sì, perché cancellata ormai la pista che porta a Dalot, che rimarrà al Manchester United, nelle scorse ore ha preso piede un’altra opzione che viene direttamente dalla Spagna. Vale a dire quella di un altro americano, sicuramente più pronto di quello che al momento, Mou, ha a disposizione.

Calciomercato Roma, Dest ipotesi concreta

Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, potrebbe essere davvero Dest il terzino da regalare allo Special One. Ma serve il lasciapassare di Xavi e, anche, un nuovo innesto in casa blaugrana. Il quotidiano spiega che il nuovo allenatore dei catalani potrebbe dare il via libera solamente se la sua società riuscisse a portare in Catalogna Mazraoui dell’Ajax, un altro calciatore che nelle scorse settimane e negli scorsi mesi era stato accostato alla Roma con insistenza. Un effetto domino, insomma, con un assist che Pinto potrebbe trasformare in una reale trattativa.

L’opzione c’è quindi. Basterebbe solamente attendere le reali mosse del Barcellona per poi piazzare l’affondo. Ma Pinto non ha troppo tempo a disposizione. L’esterno serve. Ed è una priorità.