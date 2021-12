Allarme Covid, ultim’ora: intera competizione verso l’annullamento

Allarme Covid, dalla Francia l’indiscrezione di un possibile annullamento dell’intera manifestazione. Si spinge soprattutto dalla Premier League

La variante Omicron fa paura. Una paura tremenda a dire il vero. E mette a rischio un’intera manifestazione stando alle ultime notizie che arrivano dalla Francia e che vengono riportate da Rmc Sport. Sì, perché adesso la federazione africana è sotto pressione: e potrebbe decidere per l’annullamento della Coppa D’Africa, prevista a gennaio in Camerun.

Si spinge soprattutto dalla Premier League. Al rientro infatti, dopo aver perso per un mese i propri tesserati, chi gioca nel campionato inglese dovrebbe fare un ulteriore periodo di quarantena. Una cosa che ai tecnici e alle società non sta bene per nulla, anche perché a febbraio ritorneranno le competizioni europee. Insomma, è un momento assai delicato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, altro affare col Marsiglia | Pinto sbloccato

Allarme Covid, potrebbe sorridere anche Mou

In tutto questo potrebbe sorridere anche Mourinho. Perché oltre Diawara – che è in uscita – potrebbe non perdere nemmeno Felix e Darboe, altri due elementi che sarebbero sicuramente stati nel giro delle rispettive nazionali nel prossimo mese di gennaio e che invece qualora questa indiscrezione venisse confermata, potrebbero rimanere a Trigoria agli ordini dello Special One. Ma, in generale, sono diversi i club della Serie A che sarebbero felici di questa decisione.

Un’ufficialità, visto che ormai la partenza sarebbe imminente, che dovrebbe essere presa nelle prossime ore. Si attende con ansia insomma di capire quale possa essere la decisione finale. La sensazione in questo momento comunque, è che tutto possa realmente saltare. Felici i tecnici e va bene, ma è un segnale che la pandemia è tutt’altro che messa alle spalle. Vedremo.