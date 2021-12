Calciomercato Roma, sgambetto a Mourinho | Affare da 23 milioni

Tiago Pinto nelle dichiarazioni esternate in queste settimane è stato molto chiaro su quello che verrà fatto sul calciomercato.

Il general manager giallorosso farà di tutto per portare a termine almeno due operazioni, che riguardano il centrocampista centrale di sostanza e di qualità richiesto da José Mourinho, e il terzino destro che possa far rifiatara Rick Karsdorp.

La dirigenza capitolina non potrà investire molti altri soldi, come fatto l’estate scorsa, ma garantirà comunque il budget necessario per i due investimenti che vengono considerati più che urgenti, soprattutto quello relativo alla corsia di destra, dove ad oggi l’olandese è l’unico a disposizione, dopo la pesante bocciatura di Bryan Reynolds.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, clamoroso ritorno dall’Inghilterra

Calciomercato Roma, beffa Mourinho | Via per 23 milioni

C’è stata un’offerta però da parte della Roma anche per un altro terzino, quello di sinistra – nonostante l’alto numero di giocatori presenti in quella posizione – di ben 20 milioni di euro. La proposta che la società capitolina ha fatto recapitare alla Dinamo Kiev per Vitaliy Mykolenko. Il tecnico degli ucraini Mircea Lucescu ha utilizzato l’esterno sinistro classe ’99 per 21 volte in stagione, dove ha totalizzato anche 3 assist.

Alla Roma però non basterà quest’offerta, visto che secondo quanto riportato da ‘playsport.ro’, il giocatore è ad un passo dal vestire la maglia dell’Everton. I Toffees, che hanno ricercato proprio José Mourinho qualche settimana fa e che potrebbero mandare via Rafa Benitez a gennaio, hanno in pugno il calciatore grazie ad un’offerta da 23 milioni di euro, tre in più rispetto a lla proposta della Roma. La Dinamo Kiev avrebbe accettato la proposta, in attesa di definire tutti i dettagli a gennaio.