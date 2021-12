Atalanta-Roma, Mourinho annuncia le condizioni di Zaniolo e Ibanez

Vigilia di Atalanta-Roma per Josè Mourinho. Il tecnico portoghese è intervenuto nella consueta conferenza stampa, tanti annunci per i tifosi.

La Roma è attesa da un big match delicatissimo. Domani, nel primo pomeriggio, i giallorossi faranno visita all’Atalanta di Gasperini. Il tecnico portoghese è intervenuto in conferenza stampa a meno di ventiquattr’ore dalla gara.

Dopo la vittoria casalinga contro lo Spezia la Roma affronterà domani alle ore 15 l’Atalanta. Gara valevole per la 18esima giornata di campionato, penultima sfida prima della fine del girone d’andata. Servirà una prestazione perfetta ai giallorossi, come dichiarato dallo stresso Special One: “C’è una differenza grande tra me e Gasp, io sono da sei mesi alla Roma, lui da 6 anni all’Atalanta.” Differenze importanti anche sugli ququilibri di mercato: “Sei anni di panchina sono 12 finestre di mercato, io ne ho fatta una sola e vanno fatti i meriti in ogni caso alla società bergamasca e a Gasperini.” Mou decide di non nascondersi: “Io so che domani possiamo vincere. Noi andiamo lì domani per vincere, nonostante tutte le differenze.”

Atalanta-Roma, Mourinho suona la carica

Il tecnico sogna l’impresa: “Se mi dicessero di accontentarmi di un punto risponderei no. Noi domani possiamo e vogliamo vincere, nonostante la nostra rosa sia di 13-14 elementi e la loro di 26 giocatori.” Su Zaniolo: “Sono contento, lasciatelo tranquillo e lasciatelo cresce naturalmente, io non sono preoccupato. Può solo migliorare, domani gioca titolare e sono fiducioso.”

Sugli avversari: “Mi piace il loro modello. Ed io non sono abituato a lavorare così, vengo da club che hanno sempre speso tantissimo sul mercato, bisogna rispettare il loro progetto.” Su Ibanez: “Se Smalling è ok, lui sta così così.” Un bilancio di metà stagione: “Ancora è difficile per me individuare il target, ma una cosa è fondamentale in un progetto del genere: empatia.” Paura degli attaccanti dell’Atalanta? “Se facciamo gli stessi errori di lunedì la partita di domani non la vinciamo. Dobbiamo gestire tutti i momenti di gioco.” Infine un nuovo annuncio in vista del big match: “Per la partita di domani noi andremo per vincere. Voglio misurarmi con loro con tutto il rispetto e ammirazione per il lavoro che hanno fatto”.