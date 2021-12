Roma, Abraham e Zaniolo da sballo | “Emozioni a fior di pelle”

Dopo la grande vittoria sul campo dell’Atalanta, in casa Roma l’entusiasmo è evidente. Tre punti e una prestazione maiuscola che fanno ben sperare per il futuro.

La Roma annienta l’Atalanta e manda un segnale chiarissimo al Campionato. Per la corsa al quarto posto, i giallorossi ci sono. Una vittoria netta e meritatissima, quella che la squadra di José Mourinho ha ottenuto sul campo dei nerazzurri, mai capaci di mandare veramente in sofferenza la Roma. L’undici giallorosso ha interpretato alla perfezione lo spartito che l’allenatore portoghese aveva scritto.

Squadra corta e pronta ad affrontare la Dea in una sorta di uno contro uno a tutto campo. Duelli rusticani, sportellate da una parte e dall’altra, e l’idea di essere sempre pronti a ripartire. E’ così che dopo pochissimi secondi di gioco è arrivato il gol del vantaggio firmato da Tammy Abraham. Una rete che sintetizza alla perfezione la partita della Roma: la voglia di lottare, la qualità della coppia d’attacco – testimoniata dal tocco magico di Zaniolo a inizio azione – la capacità di pungere in velocità.

Roma, Abraham e Zaniolo da sballo | “Che entusiasmo”

E proprio il livello, altissimo, messo in campo oggi dalla coppia offensiva giallorossa fa ben sperare per il futuro. Se Abraham e Zaniolo riusciranno a mantenere così elevato il loro standard di gioco, affrontarli sarà un compito arduo per qualsiasi difesa, tanto in Campionato quanto in Conference League. Al termine della partita l’inglese ha parlato ai microfoni di DAZN, lasciando emergere tutta la gioia per una vittoria che in molti, fino ad oggi, ritenevano quasi impensabile.

“Che vittoria! Non so cosa dire. La gente diceva che era una missione impossibile ma abbiamo vinto una delle partite più belle della stagione. Basta vedere l’entusiasmo dei nostri tifosi”, ha ammesso Abraham, visibilmente soddisfatto per la prestazione sua e della squadra. Nel finale, l’inglese è stato protagonista di un abbraccio con José Mourinho che evidenzia il legame che si è creato all’interno del gruppo giallorosso: “Erano le emozioni a fior di pelle“, ha commentato il numero 9. “La vittoria è stata importante, a dire il vero non ci siamo parlati. Ci siamo solo abbracciati“. Infine, anche una battuta per il suo compagno di reparto Zaniolo, tornato al gol e autore di una prestazione maiuscola: Abraham si dice felice per il compagno, “si vede da come abbiamo esultato al suo gol. Ha passato un momento difficile ma lui dà sempre il massimo e mi diverto a giocare con lui“.