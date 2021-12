Atalanta-Roma, Gasperini esagera | “Ecco cosa ci ha detto Irrati”

Il tecnico dell’Atalanta non ha digerito la scelta dell’arbitro Irrati e della sala Var di annullare il gol del momentaneo pareggio. Ecco perché.

Dopo le parole di José Mourinho, sono arrivate anche quelle di Gian Piero Gasperini che si è letteralmente infuriato in diretta tv ai microfoni di ‘Dazn’. Al tecnico bergamasco non è andato giù il gol annullato, del 2-2, a Duvan Zapata.

“Fatto sicuramente degli errori e fatto delle cose buone. Il gol loro all’inizio ci ha tagliato le gambe. La Roma è una squadra di valore, ma nell’arco della partita la squadra ha ripreso molto. Ha segnato sul finire del primo tempo, ma nel secondo tempo poi quell’episodio lì ha cambiato tutto. Un episodio dal quale mi aspetto una spiegazione. Se Palomino l’ha toccata è fuorigioco, ma il giocatore ci ha detto che non l’ha neanche sfiorata. Fateci vedere che l’ha buttata dentro lui allora va bene. E’ una chiara autorete di Cristante”.

Atalanta-Roma, Gasperini non ci sta

L’allenatore del club lombardo puntualizza sul gol annullato: “Non scherziamo, il Var ha 26 telecamere, ci facciano vedere che la tocca Palomino e nessuno parla, altrimenti questa roba al video come si fa ad interpretare diversamente? L’arbitro ci ha detto che l’ha deviata Palomino, e all’arbitro glielo avranno comunicato dal Var, perché lui ha dato gol. Eravamo pronti ad iniziare sul 2-2 a 20 minuti dalla fine, ma è un’altra partita con un’Atalanta in grande condizione in quel momento. Questa è una follia, state attenti l’arbitro aveva dato gol”.

L’allenatore italiano poi rincara la dose: “Se Palomino ha toccato la palla è fuorigioco, altrimenti non può esserlo. Per l’ennesima volta ricambiamo regolamento. L’arbitro non è andato nemmno a vedere il Var. Raggiungi il pareggio e poi è un’altra partita. Sui gol presi abbiamo le nostre colpe, senza togliere i meriti alla Roma, ma questa roba qui va spiegata. Con tutte le telecamere che ci sono ci devono dare una spiegazione. Questa roba qui toglie credibilità. Le immagini televisive e il var determinano in maniera assoluta. Palomino non la prende, è dietro Cristante (in riferimento ad un possibile fuorigioco passivo, ndr). Gli arbitri vengano qui a metterci la faccia come ce la metto io dopo un 4-1″.