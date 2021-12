Atalanta-Roma, furia Gasperini | Lite con il vice di Mou

Atalanta-Roma, si accendono gli animi poco prima del duplice fischio: c’è stato un battibecco per una decisione arbitrale.

Si accendono gli animi in Atalanta-Roma: la gara al momento vede i giallorossi conduce le operazioni per 1-2, per via delle reti messe a segno da Abraham a Zaniolo, a cui ha risposto Luis Muriel nel primo minuto di recupero.

La tensione è palpabile, e lo dimostra anche l’atteggiamento di Gianpiero Gasperini, che ha avuto un diverbio con un collaboratore di Mourinho a causa di una decisione arbitrale contestate. Gli animi si sono placati subito dopo, ma si attende un secondo tempo scoppiettante, in cui entrambe le squadre venderanno cara la pelle: la posta in gioco è molto alto, e sin dai primi minuti si è vista una gara vibrante, giocata a ritmi intensissimi, che gli ospiti sono stati bravi ad aprire alla prima ripartenza.

In realtà c’erano già state proteste veementi degli orobici, anche se la direzione di gara fino a questo momento è apparsa ineccepibile. Sfortunati i giallorossi, che puntavano a chiudere il primo tempo sul doppio vantaggio, e che invece hanno visto riaprirsi una gara in modo rocambolesco, con Gasperini che ha deciso di gettare nella mischia Muriel al 33′ ed è stato subito ripagato con la rete siglata dal colombiano, con una deviazione decisiva che ha ingannato Rui Patricio.