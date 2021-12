Calciomercato Roma, rivoluzione Mou: è addio | Regalo “promozione”

Calciomercato Roma, silurato da Mou: possibile addio già a gennaio. Due club monitorano la situazione con attenzione.

La sessione invernale è alle porte, e la Roma dovrà vagliare sicuramente delle piste importanti per rinforzare una rosa che ha mostrato delle lacune, messe in evidenza in molte circostanze da José Mourinho nel corso delle dichiarazioni rilasciate alla stampa.

Per forza di cose, il reparto maggiormente attenzionato da Tiago Pinto è il centrocampo; nel dossier del general manager dei giallorossi sono finiti diversi profili, a cominciare da quel Corentin Tolisso che avrebbe ormai espresso la sua intenzione di cambiare aria. Messa in stand by la pista Zakaria, è stata sondata anche la pista Roca; insomma, qualcosa in mediana la si farà, a “discapito” di qualche pedina che lo Special One non considera ancora parte integrante del proprio progetto tecnico. Oltre a Villar e Diawara, infatti, anche Ebrima Darboe potrebbe fare le valigie, per avere la possibilità di “farsi le ossa” in un contesto meno probante rispetto a quello della Capitale.

Calciomercato Roma, addio Darboe: super sfida in Serie B

Il gambiano classe ‘2001 ha totalizzato fino a questo momento, tra campionato e Conference League, soltanto 5 presenze per appena 229 minuti di gioco. Nel corso della conferenza stampa prima della sfida contro lo Spezia, all’indomani della “rocambolesca” vittoria contro il Cska Sofia, il tecnico lusitano lo ha “punzecchiato”, facendo riferimento alla disattenzione con la quale aveva spalancato le porte alla rete avversaria. La sensazione è che qualcosa possa cambiare a stretto giro di posta, dal momento che il centrocampista fa gola a molti club del campionato cadetto. Come riportato da “seriebnews.com”, il Brescia e la Cremonese lo stanno attenzionando e, ancora in lizza per una promozione, potrebbero “regalarsi” Darboe nel mercato di gennaio, qualora la Roma aprisse effettivamente alla soluzione prestito.