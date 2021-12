Calciomercato Roma, il terzo acquisto può arrivare solo così

Calciomercato Roma, il terzo acquisto nella prossima finestra dei trasferimenti può arrivare solamente in questo modo

Il mercato è davvero alle porte e Tiago Pinto si sta muovendo nella direzione indicata dallo Special One. E cioè quella di prendere un centrocampista e un esterno difensivo. Poi, tutto il resto, sarà un qualcosa in più. Insomma, in casa giallorossa, gli obiettivi sono ben delineato e fissati in mente.

Tranquillizzato Mourinho su questo, secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe anche la possibilità di un terzo colpo. Magari a centrocampo. Ma c’è un solo modo per riuscirci e anche solamente per pensarci. E tutto gira intorno a un nome: quello di Amadou Diawara. Non rientra più nei piani della società il centrocampista dopo che anche contro lo Spezia è entrato male. E allora Pinto è anche concentrato a trovargli una sistemazione. Ma è tutt’altro che facile.

Calciomercato Roma, via Diawara

Il general manager portoghese ci proverà in tutti i modi a cedere il giocatore. Anche se come vi abbiamo raccontato ieri, lo stesso avrebbe anche rifiutato l’offerta del Bordeaux. Rimane sempre in piedi la pista che potrebbe portare al Torino. Ed è quella che appare più calda al momento. Insomma, Pinto, cercherà di convincere Diawara a salutare la compagnia e a fare in maniera definitiva le valigie per liberare un’ulteriore casella per poter intervenire a gennaio. A Trigoria non ci dovrebbe nemmeno passare dopo la Coppa d’Africa, è questo l’obiettivo della dirigenza giallorossa che poi cercherà un terzo elemento da regalare a Mou a gennaio.

Vedremo quali saranno gli sviluppi. Ma cedere Diawara è realmente l’unico modo per sperare ancora in un altro acquisto. Oltre i due che servono ovviamente e che sono stati messi in preventivo dalla dirigenza della Roma.