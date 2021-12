Calciomercato Roma, è stato offerto a Pinto | C’è il ritorno di fiamma

Calciomercato Roma, il cartellino è stato offerto a Pinto: c’è il ritorno di fiamma per il centrocampista che va in scadenza

La novità assai importante – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina – è che il suo cartellino è stato offerto nelle scorse settimane a Tiago Pinto. Anche perché va in scadenza di contratto e si potrebbe prendere per pochi milioni di euro. Una valida alternativa insomma a Grillitsch.

Ma il profilo di Herrera, centrocampista dell’Atletico Madrid che lascerà la squadra di Simeone perché utilizzato con il contagocce, potrebbe superare quello dell’austriaco. Il messicano infatti ha chiuso la valigia. Non vuole più rimanere in Spagna visto il poco impiego: due sole le partite da titolare in questa stagione e più panchina che campo. Insomma, un’occasione importante.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Herrera

Un ritorno di fiamma per il classe 1990. Sì, perché quando era al Porto era entrato già nei radar giallorossi. Adesso è cresciuto e ha anche acquisito quella caratura internazionale che servirebbe dentro la rosa della Roma. E per rendere maggiormente l’idea del possibile affare, c’è da segnalare anche che il messicano ha il passaporto portoghese. Non ci sarebbe nessun sovraccarico nei possibili acquisti di extracomunitari.

L’affare, in poche parole, appare possibile. Herrera potrebbe essere quell’elemento in grado di aiutare anche nella mentalità il gruppo giallorosso. L’Atletico si accontenterebbe di pochi milioni pur di non perderlo a parametro zero alla fine della stagione. Bisognerebbe trovare “solamente” un accordo sullo stipendio, magari spalmandolo in più anni. Se Grillitsch è il sogno, Herrera è la validissima alternativa. Un profilo importante che ha anche quelle caratteristiche che richiede lo Special One. Si può fare.