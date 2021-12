Calciomercato Roma, l’annuncio: rinnovo in bilico | Occasione in Serie A

Calciomercato Roma, il rinnovo è ancora in bilico. Allora il colpaccio in Serie A è ancora possibile. Le ultime

Si lavora non solo per gennaio, ma anche per la prossima stagione, cercando di stare attenti a tutte le possibilità di mercato che possono uscire fuori. Soprattutto per quei giocatori che vanno in scadenza e che ancora non hanno rinnovato con i rispettivi club. In Serie A ce ne sono tanti. Ma uno su tutti potrebbe anche interessare ai giallorossi.

A dire il vero il suo nome è già stato accostato alla squadra di Mourinho, che è alla ricerca di elementi di qualità e quantità – anche esperti in alcuni casi – che possano alzare il livello tecnico della rosa. Sembrava fatta per il rinnovo qualche settimana fa, ma ieri, Ivan Perisic, dopo la vittoria dell’Inter sul campo della Salernitana, ha fatto chiarezza.

LEGGI ANCHE: Atalanta-Roma, Mourinho cambia ancora | Le scelte dello Special

Calciomercato Roma, il rinnovo ancora non c’è

“Rinnovo? Non abbiamo ancora parlato, c’è tempo. Ci sono sei mesi, vedremo cosa succederà”. Queste le parole dell’esterno croato alla fine del match dell’Arechi. Parole importati che lasciano spazio a ogni interpretazione. Anche perché, dal prossimo 2 gennaio, il giocatore potrebbe accordarsi con qualsiasi società per la prossima stagione. Alla fine di novembre sembrava cosa fatta il prolungamento di contratto. Adesso le cose invece sono cambiate. Nessun incontro c’è stato e nemmeno ce ne saranno a breve. Se ne riparlerà il prossimo anno.

Ed è sicuramente l’Inter in questo caso a dover avere fretta per non perdere uno degli elementi migliori di questa prima parte di campionato. Pinto comunque sogna il colpaccio in Serie A. Perisic piace, eccome. E la possibilità di poterlo prendere a parametro zero stuzzica il gm portoghese, nonostante per l’età non sia nei target giallorossi. Ma uno strappo alla regola per un giocatore del genere, che sta dimostrando di poter essere ancora decisivo, si potrebbe fare. Mourinho apprezzerebbe.