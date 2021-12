Atalanta-Roma, Mourinho cambia ancora | Le scelte dello Special

Atalanta-Roma, le probabili formazioni in vista della gara di domani contro la squadra di Gasperini. Mou costretto a cambiare

Una gara difficile. Una gara che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Quella di domani contro l’Atalanta, per la Roma, potrebbe essere la sfida decisiva per dare un senso al campionato e per rimanere in corsa per un posto nella prossima Champions League. Ma Mou, comunque, non può contare sugli uomini migliori.

Soprattutto su uno, in questo momento, che aveva trovato anche il gol contro lo Spezia: Ibanez. E’ partito con i compagni il brasiliano, ma non si sa ancora se riuscirà a essere della partita. Ci proverà fino all’ultimo istante, Mou. Anche perché, nel caso, dovrebbe schierare Kumbulla, che rimane sempre uno di quegli elementi che possono salutare tra pochissime settimane.

Atalanta-Roma, le probabili formazioni

Sarà ancora 3-5-2 per i giallorossi. Ormai un sistema di gioco che è stato collaudato e scelto dallo Special One anche per via delle assenze, soprattutto quella di Pellegrini che si spera di riaverlo per i primi impegni del 2022. Quindi, davanti a Rui Patricio, spazio a Mancini – che rientra dalla squalifica – Smalling e Kumbulla. L’albanese al momento è favorito. In mezzo al campo ci saranno Veretout, Cristante e Mkhitaryan. Sugli esterni Karsdorp da un lato e Vina dall’altro. Davanti, al fianco di Abraham, c’è anche il ritorno di Zaniolo. Con Mayoral che si accomoderà di nuovo in panchina.

Solo Gosens invece assente per Gasperini. Che davanti a Toloi schiererà Demiral e Djimsiti. Maehle, De Roon, Freuler e Zappacosta invece giocheranno a centrocampo, con Pasalic e Ilicic alle spalle di Zapata. Anche se lo sloveno si gioca una maglia da titolare con Malinovskyi, rientrato dopo la squalifica. Sarà una partita difficile.