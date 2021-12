Roma, domani si chiude il 2021 | Trofeo da difendere

Roma, domani si chiude il 2021 con la seconda gara di Coppa Italia. Le giallorosse giocheranno contro il Pomigliano

Per la Roma femminile di Alessandro Spugna è una sfida decisiva. Si decide infatti l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Un trofeo da difendere, il primo nella storia della squadra femminile giallorossa, e anche il primo dell’era Friedkin. Insomma, c’è tutto da perdere domani in una sfida che, sulla carta, non dovrebbe creare comunque problemi.

Intanto c’è da spiegare il regolamento: le squadre sono inserite in un girone da tre e, con la Roma, ci sono anche Pomigliano e Tavagnacco, con queste ultime che sono a zero e che hanno giocato entrambe le partite. Chi vince va avanti domani. E la squadra di Spugna è chiamata a rimanere in corsa, anche perché c’è da difenderlo quel titolo che è stato conquistato a maggio contro il Milan nella finale di Reggio Emilia vinta ai rigori.

Roma, le parole di Spugna

Le giallorosse arrivano inoltre dalla prima e storica vittoria nel derby contro la Lazio che ha anche lasciato degli strascichi polemici. “Sicuramente c’è gioia per aver fatto un derby importante e per la classifica, ma c’è da pensare all’impegno di sabato, che non sarà facile. Il sorteggio non ci è stato favorevole, incontreremo una squadra che sta facendo un percorso importante. Abbiamo dovuto pensare subito a questa gara, ma la felicità per aver vinto il derby è tanta”. Così ha presentato Spugna la partita di domani. Il Pomigliano, comunque, è stato già affrontato in campionato, sempre in trasferta, e la Roma è tornata a casa con una vittoria. “Si, abbiamo fatto una buona gara – ha detto il tecnico ai canali ufficiali del club – trovando qualche difficoltà perché loro hanno difeso bene, ma dobbiamo passare il turno e quindi fare una partita importante. Abbiamo le armi per poterlo fare, ma ci aspettiamo una partita non semplice”.

Infine c’è enorme curiosità per vedere all’opera Haavi, convocata: “Si è già allenata col gruppo, la abbiamo voluta fortemente, ha grande esperienza e qualità e può aiutarci tanto”.