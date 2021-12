Roma, è ufficiale | Date e orari dei primi impegni del 2022

Roma, adesso è ufficiale: ecco tutte le date del 2022. Gli orari anche dei primi impegni del nuovo anno per la squadra di Mou

Si parte con il botto. E tutti sperano che Mourinho possa avere sin da subito qualche innesto per poter affrontare gli impegni dell’inizio dell’anno non con gli uomini contati. Anche perché saranno appuntamenti importanti, decisivi forse, per il proseguo della stagione. Soprattutto quelli che arriveranno il 6 e il 9 gennaio.

Un inizio anno che mette sul piatto, subito dopo le festività natalizie, due partite sentitissime. Prima il Milan a San Siro, poi la Juventus all’Olimpico. E a ruota Cagliari e Empoli. Quattro partite dalle quali tirare fuori il massimo. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio le date e gli orari degli impegni giallorossi.

Roma, ecco date e orari

Si ricomincia il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. E la Roma sarà impegnata a San Siro contro il Milan. Fischio d’inizio alle 18,30 (partita che sarà trasmessa in esclusiva da Dazn). Tre giorni dopo una gara assai sentita, soprattutto dopo le polemiche, solite, che accompagnano le gare contro la Juve: all’Olimpico, la formazione di Allegri, si presenterà il 9 gennaio: si parte alle 18:30 anche stavolta, e anche contro i bianconeri la partita sarà un’esclusiva Dazn.

Poi, dopo il doppio impatto, due gare sicuramente più semplici. La prima in casa domenica 16 gennaio alle 18 contro il Cagliari di Mazzarri. Poi viaggio in Toscana, il 13 gennaio, contro l’Empoli dell’ex Andreazzoli. E si gioca sempre all’ora dell’aperitivo. Anche queste due gare non saranno trasmesse da Sky, quindi solamente sulla piattaforma che ha acquisito tutti i diritti della Serie A per la prossima stagione. Un avvio durissimo insomma, poi due gare decisamente di minore livello tecnico. Bisogna raccogliere il massimo per riuscire a rialzarsi in classifica. Sperando anche di vedere qualche volto nuovo dalle parti di Trigoria.