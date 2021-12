Calciomercato Roma, arriva un altro rifiuto: Pinto spiazzato dalla decisione del giocatore. Rimane comunque una pista aperta

Un altro rifiuto. E Pinto rimane spiazzato dalla decisione del giocatore. Anche se, c’è da dirlo, rimane una pista aperta in Serie A. Certo, in questo momento, il general manager portoghese non si aspettava che, un’altra offerta arrivata, venisse rispedita al mittente. Ma così è: e non si può fare altro.

Parliamo di Amadou Diawara, che secondo quanto riportato da LaRoma24, avrebbe detto no anche al Bordeaux, dopo aver rifiutato la scorsa estate anche Galatasaray, Enintracht Francoforte e Wolverhampton. Una situazione che mette Pinto nei guai, visto he sperava di liberarsi senza problemi del centrocampista che ha collezionato solamente una manciata di presenze tra campionato e Conference League.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, colpaccio in Liga | Irrompe il Monaco

Calciomercato Roma, rimane la pista in Serie A

Accusato il colpo di questo nuovo niet, rimane aperte comunque una pista in Serie A per il giocatore guineano che giocherà la Coppa d’Africa a gennaio e non dovrebbe rientrare a Trigoria subito dopo la fine della manifestazione. Si registra infatti l’interesse del Torino di Juric: è questa al momento l’unica soluzione che avvicina a un addio Diawara. Non ce ne sono altre, visti i rifiuti del calciatore che sono arrivati in questi ultimi mesi.

Pinto, insomma, è appeso all’aiuto di Cairo per liberare una casella in mezzo al campo per riuscire a regalare a Mou quell’elemento che serve allo Special One e che più volte è stato richiesto. In ogni caso, però, l’operazione in entrata sembra essere slegata da questa in uscita. Non si può ovviamente pensare di chiudere la stagione con praticamente gli uomini contati.