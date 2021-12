Atalanta-Roma, scossa di terremoto a Bergamo | Gli ultimi aggiornamenti

Atalanta-Roma, da riportare l’inattesa e sorprendente notizia emersa in questi minuti e di non trascurabile importanza.

La trasferta di Bergamo è in programma quest’oggi, sabato 18 dicembre, alle ore 15. Si tratta di una delle gare più affascinanti di questo penultimo turno del girone di andata, insieme a Milan-Napoli. Plurimi gli spunti di interesse, a partire dalle vicende di mercato che hanno accomunato queste due realtà negli ultimi anni ai rocamboleschi e spesso infausti esiti ottenuti dalla Roma in terra lombarda.

Le ultime ore erano state caratterizzate dalle numerose indiscrezioni legate ad eventuali assenze tra le fila giallorosse. Al netto degli infortunati di più lunga data, infatti, aveva catalizzato un certo interesse l’eventuale presenza di Smalling. Il centrale inglese è uscito anzitempo dal terreno di gioco con lo Spezia ma le valutazioni fatte in settimana sembrano poter permettere lui di essere a disposizione.

In attesa degli ultimi aggiornamenti legati alla formazione e alle scelte di Mourinho, è però da riportare una notizia emersa in questi minuti e di non trascurabile importanza. Mentre gran parte della curiosità era incentrata sulle mosse di Gasperini e gli adattamenti di mister José, si è diffusa in un batter d’occhio la notizia relativa alla scossa di terremoto abbattutasi in questi minuti sulla città di Bergamo.

Atalanta-Roma, scossa di terremoto nella città di Bergamo: le ultime

Non mancheranno nelle prossime ore aggiornamenti da questo punto di vista. In attesa di novità e, soprattutto, di eventuali decisioni circa la possibilità di poter disputare la gara, riferiamo le prime informazioni. L’evento risale alle ore 11.34 e la magnitudo è stimata tra i 4.3 e i 4.8, con epicentro è a 7 km dalla città. Secondo gli esperti il sisma è avvenuto a 25 chilometri di profondità e la scossa è stata avvertita anche a Milano. Evacuate qui, infatti, diverse scuole.