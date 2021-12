Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso | Il piano per il centrocampo

Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso: ecco il piano per il centrocampo per gennaio. Nella testa dello Special One

José Mourinho ha deciso. Ormai i dettagli ci sono e sono chiari nella mente dello Special One. Lo riporta il Corriere dello Sport questa mattina, che mette in evidenza, per il centrocampo, quali sono le idee dell’allenatore portoghese per il prossimo mercato di gennaio. Due cessioni certe, intanto. Poi per il resto si vedrà.

Partiamo comunque da chi lascerà Trigoria: sono due gli elementi che dovrebbero salutare. Tiago Pinto è convinto di potercela fare anche se ci saranno delle difficoltà soprattutto per Diawara. Sembra meno difficile invece piazzare Villar, che dovrebbe partire in prestito. La destinazione più probabile è quella di un ritorno nella Liga, con il Valencia in prima linea per un suo acquisto. Vedremo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, il terzo acquisto può arrivare solo così

Calciomercato Roma, ecco invece chi rimane

Da definire, anche, il futuro di tanti giovani che stanno girando in Prima Squadra. Molte sono le società che si sono affacciate dalle parti di Trigoria per chiedere delle informazioni. Ma al momento ogni discorso è congelato. E sarà così almeno fino agli ultimi giorni della prossima finestra di mercato. Non verranno prese delle decisioni affrettate anche perché nel corso della seconda parte di stagione potrebbero sicuramente tornare utili.

Parliamo di Bove, Zalewski e Darboe: i tre ragazzi della cantera giallorossa hanno delle richieste, anche importanti, ma fanno gola soprattutto in Serie B. La cosa certa, secondo il quotidiano, è che non si muoveranno da Trigoria almeno nei primi giorni della prossima finestra di mercato. Qualora invece dovesse arrivare un altro elemento, un terzo innesto per intenderci, qualcuno potrebbe anche partire per giocare con regolarità. Ma è un discorso che verrà fatto solamente alla fine.