Calciomercato Roma, Marotta prova il blitz | Cessione e scippo in estate

Le ultime voci di calciomercato raccontano di un possibile inserimento dell’Inter in una trattativa che coinvolge anche la Roma.

La Roma rientra da Bergamo con tre punti pesantissimi per il prosieguo della stagione. La vittoria sul campo dell’Atalanta, arrivata al termine di un match interpretato alla grande dai giallorossi, conferma a pieno le ambizioni della squadra di José Mourinho. L’allenatore portoghese sa che servirà tempo per arrivare ai livelli più alti ma è convinto che la Roma possa lottare per arrivare tra le prime quattro e qualificarsi alla prossima Champions League.

In questo senso la vittoria di oggi rilancia alla grande i giallorossi, che accorciano rispetto alla parte più alta della classifica. Il 2021 si chiuderà mercoledì allo Stadio Olimpico, dove la Roma ospiterà la Sampdoria per l’ultimo incontro del girone d’andata. Poi ci sarà tempo per rifiatare, in attesa che, con la sessione invernale di calciomercato, Mourinho possa ricevere qualche rinforzo per lottare ancora.

Calciomercato Roma, l’Inter prova il blitz | Marotta convinto

Le necessità della Roma, a gennaio, sono chiare. L’obiettivo è regalare all’allenatore almeno un paio di innesti, che possano rendere più equilibrata la rosa. Un vice Karsdorp e un centrocampista di spessore sono gli obiettivi più urgenti, anche se l’eventuale addio di qualche esubero potrebbe portare anche a un calciomercato in entrata più ricco. Ma Tiago Pinto, chiamato con Mourinho a costruire una Roma sempre più forte, non perde di vista obiettivi in prospettiva della prossima estate.

Tra questi può sicuramente rientrare Sven Botman, forte difensore centrale del Lille. L’olandese, 21 anni e un contratto in scadenza nel 2025, sarà uno dei calciatori più corteggiati della rosa del club francese. Pinto gli ha messo gli occhi addosso da tempo e lo ritiene un profilo ideale per rinforzare, la prossima estate, la difesa giallorossa. Il General Manager portoghese, però, non è il solo ad ammirare Botman. Sul centrale, infatti, si registra da tempo sia l’interesse del Newcastle che quello del Milan. Ora, secondo quanto riferito da Sport Mediaset, alla corsa al difensore si sarebbe iscritta anche l’Inter. Marotta è infatti convinto che Botman possa essere l’erede naturale di Stefan De Vrij, in scadenza nel giugno 2023 e ancora lontano dal rinnovo con i nerazzurri. Qualora il numero 6 dell’Inter andasse incontro a un addio a fine stagione, Marotta sarebbe pronto a puntare tutto su Botman: un altro avversario per Pinto.