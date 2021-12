Calciomercato Roma, sirene spagnole | Monchi vuole il colpo a zero

Il calciomercato è sempre in movimento. Particolare attenzione va dedicata alla situazione dei calciatori che, in estate, si libereranno a parametro zero.

La Roma durante l’estate ha cambiato il volto del proprio reparto offensivo. L’attacco giallorosso, salutato Edin Dzeko, ha visto la conferma del solo Borja Mayoral e gli innesti di Eldor Shomurodov e Tammy Abraham. Investimenti importanti su cui il club punta con forza, senza dimenticare la crescita importante che, dalla Primavera, ha portato Felix Afena-Gyan in prima squadra.

Ma il calciomercato, si sa, è sempre in movimento. E se la posizione di Borja Mayoral è ancora da definire, in prospettiva della prossima stagione è quasi certo che la Roma possa seguire con interesse altri attaccanti. Le uniche certezze del reparto, in vista dell’anno prossimo, sembrano ad oggi essere Abraham e Felix, mentre per gli altri il futuro rimane tutto da scrivere. Una situazione in continuo movimento.

Calciomercato Roma, concorrenza in Liga | Si complica il colpo a zero

E nonostante la sessione estiva di calciomercato sia ancora lontanissima, il lavoro di dirigenti e procuratori è già avviato. Soprattutto perché, in alcuni casi, la possibilità per i giocatori in scadenza di contratto di diventare, nei prossimi mesi, free agent, fa sì che l’attenzione nei loro confronti sia alta sin da ora. Nel discorso rientra a pieno titolo anche il General Manager giallorosso Tiago Pinto, pronto a cogliere le occasioni che il calciomercato potrebbe presentare nei prossimi mesi.

In questo senso, uno dei parametri zero in più occasioni accostati alla Roma è Andrea Belotti. L’attaccante del Torino e della Nazionale sembra lontano dal rinnovo con il club granata e un suo addio a fine stagione sembra sempre più probabile. Di lui nei giorni scorsi ha parlato anche il Presidente granata Urbano Cairo, che non ha escluso che l’avventura di Belotti a Torino possa concludersi nei prossimi mesi. Per Pinto sarebbe un gran colpo: l’arrivo a parametro zero di un calciatore esperto e battagliero come Belotti farebbe certamente comodo alla Roma. Sul 9 granata, però, rimane forte anche l’interesse di altri club. Ultimo in ordine di tempo il Siviglia, che secondo fichajes.net sarebbe pronto a presentare un offerta al giocatore per portarlo in Liga a partire dalla prossima estate.