Calciomercato Roma, ecco la svolta | Ha chiesto la cessione

In casa Roma arrivano novità importanti per un possibile affare di calciomercato. Il giocatore avrebbe comunicato la propria volontà di essere ceduto.

La Roma conquista una vittoria di fondamentale importanza sul campo dell’Atalanta e si regala un fine settimana di gioia. I tre punti ottenuti a Bergamo rilanciano le ambizioni giallorosse in chiave quarto posto. Non solo il successo: il modo in cui la vittoria è arrivata, con una prestazione convincente e di livello, rimette la Roma in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

José Mourinho al termine del match ha esaltato lo spirito dei suoi, sottolineando come soltanto con questo carattere si poteva domare una squadra in gran forma come l’Atalanta. I bergamaschi, invece, di fronte a una Roma compatta e organizzata, sono apparsi in difficoltà, e mai veramente in controllo del match. Il 4-1 finale in favore dei giallorossi dà bene l’idea di quanto i ragazzi di Mourinho siano scesi in campo con la voglia di prendersi un risultato importante.

Calciomercato Roma, ha chiesto la cessione | Pinto prepara l’affondo

Intanto si avvicina, con la fine dell’anno, un appuntamento importante per il prosieguo della stagione giallorossa: quel calciomercato invernale che Mourinho attende da mesi. Il tecnico portoghese attende rinforzi che rendano più equilibrata la rosa a sua disposizione. In questo senso le indicazioni fornite al General Manager Tiago Pinto sono state chiare: difesa e centrocampo sono i reparti da rinforzare. E proprio per quel che riguarda la mediana arrivano oggi novità importanti.

Non è un mistero, infatti, che tra gli obiettivi della Roma figuri Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo ha saltato la prima parte di stagione per un infortunio e proprio oggi è tornato per la prima volta nell’elenco dei convocati del Real Madrid. Una convocazione che, però, arriva in contemporanea a una possibile svolta per il futuro del calciatore. Nei giorni scorsi vi avevamo annunciato che decisioni importanti per il futuro di Ceballos erano imminenti, e qualcosa è successo: il centrocampista, secondo defensacentral.com, avrebbe comunicato alla dirigenza del Real la sua ferma volontà di lasciare i Blancos a gennaio. Su di lui è forte l’interesse del Betis, club di cui il giocatore è tifoso, ma la trattativa è tutta da allestire. Per questo Pinto osserva interessato: la prima mossa, Ceballos, l’ha già fatta.